Два хороскопски знаци кои немаат среќа во љубовта

Иако сите бараме љубов и веруваме дека ќе ја најдеме, за некои луѓе патот до среќата во врската е особено тежок. Астрологијата открива дека одредени знаци честопати минуваат низ разочарувања, лоши избори на партнери или врски што завршуваат пред да можат да процветаат. Без разлика колку се трудат, се чини дека среќата во љубовта постојано им бега. Еве ги знаците кои најчесто го носат овој товар и зошто нивниот љубовен живот може да биде полн со предизвици.РибаРибите се сонувачи кои бараат бајка и длабока емоционална врска во љубовта. Сепак, токму оваа идеализација на нивните партнери често ги води до разочарување бидејќи не ги гледаат работите онакви какви што се. Нивната емпатија и подготвеност да простат ги прават ранливи, па затоа лесно се наоѓаат во врски каде што не се доволно ценети. Кога љубовта не оди онака како што замислувале, Рибите се чувствуваат изгубено и повредено. Затоа често се чувствуваат несреќно во љубовта, иако даваат се од себе.Нивната склоност да бегаат во фантазија и романтични илузии го отежнува нивното барање стабилна врска. Рибите често се надеваат дека нивниот партнер на крајот ќе стане она што го сакаат, па затоа ја игнорираат реалноста. На крајот, се соочуваат со болката од сфаќањето дека врската не може да ги исполни нивните очекувања. Нивната нежна и емотивна природа значи дека длабоко го доживуваат секое разочарување. Токму затоа Рибите премногу често доживуваат љубовни неуспеси.БлизнациБлизнаците се познати по својата непредвидливост и постојана потреба за промени. Брзо им здодева во љубовта ако нема доволно динамика, па затоа тешко остануваат во долгорочни врски. Често се привлечени од погрешни партнери бидејќи бараат возбуда и новина, наместо стабилност и безбедност. Нивната љубопитност и потреба за слобода понекогаш го отежнуваат одржувањето на сериозна врска. Сето ова води до впечаток дека среќата во љубовта едноставно не е во нивна корист.Покрај тоа, Близнаците имаат проблем со доследноста и тешко им е целосно да се посветат на една личност. Тие често сакаат сè одеднаш – слобода, авантура, но и безбедност – што може да биде збунувачко и исцрпувачко за партнерите. Кога се чувствуваат ограничени, имаат тенденција да се повлечат и нагло да ја прекинат врската. Оваа непредвидливост ги води до чести раскинувања и љубовни кризи. Токму затоа Близнаците се меѓу знаците кои имаат тешкотии да најдат трајна среќа во љубовта.

