Два хороскопски знаци кои секогаш сакаат да играат жртва

Некои луѓе сè го гледаат како можност да нагласат колку им е тешко и колку страдаат, дури и кога околностите не се толку драматични. Наместо да преземат одговорност или да бараат решенија, тие често ја избираат улогата на жртва. Според астрологијата, ова се двата знака најчесто родени со луѓе кои сакаат да играат маченик и да го истакнуваат своето страдање.РакРаковите се исклучително емотивни и имаат тенденција да ги нагласуваат своите чувства, па затоа често ја преземаат улогата на жртва во секојдневните ситуации. Кога се чувствуваат повредени или погрешно разбрани, наместо отворено да зборуваат, честопати ќе прибегнат кон драматизирање и нагласување на сопствената болка. Нивната чувствителна природа ги прави склони кон солзи и емоционални испади, а оние што им се блиски понекогаш имаат впечаток дека само бараат сожалување.РибаРибите се познати по својата имагинација и емоционална длабочина, но честопати се губат во сопствените чувства. Кога работите не одат онака како што замислувале, лесно се прибегнуваат кон улогата на жртва. Наместо да бараат конкретни решенија, се повлекуваат во свет на сожалување и тага, каде што нагласуваат колку им е тешко. Нивната чувствителност и емпатија честопати се претвораат во претерување на болката.Луѓето родени под знакот Риби понекогаш свесно ја користат својата ранливост за да избегнат одговорност. Наместо да се соочат со своите проблеми, тие ја префрлаат вината на околностите или на други луѓе. Ова им овозможува да добијат сочувство, но и да избегнат непријатни конфликти. Нивната потреба да бидат разбрани и сакани ги наведува почесто од другите да ја избираат улогата на маченик, дури и кога тоа не е потребно.

