Два чаја кои e најдобро да се пијат наутро за детоксикација и полесно слабеење

Многу луѓе го започнуваат денот со кафе, но експертите велат дека одредени билни чаеви се подобар избор ако сакате да го стимулирате варењето, да ги елиминирате вишокот течности и да го забрзате метаболизмот. Наутро, кога телото е најподготвено за природно чистење, пиењето на вистинскиот чај може да помогне во елиминирањето на токсините и намалувањето на надуеноста. Освен што даваат чувство на топлина и енергија, билни чаеви со вистинските состојки можат да го олеснат губењето на тежината и да придонесат за поздрав почеток на денот.

Според нутриционистите, најважно е да се изберат пијалоци кои ја поддржуваат работата на црниот дроб и дигестивниот систем, бидејќи овие органи играат клучна улога во детоксикацијата. Два чаја се издвојуваат по своите ефекти. Редовното пиење на овие пијалоци може да помогне во балансирањето на телото, намалувањето на надуеноста и да ви помогне да се чувствувате подобро во текот на денот.

Зелен чај

Зелениот чај е познат по својата висока содржина на антиоксиданси, особено соединението EGCG, кое помага во разградувањето на мастите и го забрзува метаболизмот. Кога се пие наутро, ја зголемува енергијата без нагло зголемување и намалување на нивото на шеќер во крвта, што го прави одлична замена за кафе. Исто така, неговите благи диуретични својства му помагаат на телото да се ослободи од вишокот течности, што придонесува за чувство на леснотија и помалку надуеност.

Експертите истакнуваат дека редовното пиење зелен чај може да ја подобри чувствителноста на инсулин и да го намали оксидативниот стрес, што дополнително го поддржува процесот на слабеење. Иако може да се пие во текот на целиот ден, најдобро е да се консумира наутро, на празен стомак или со лесен појадок, за да може телото најдобро да ги искористи неговите активни супстанции.

Чај од ѓумбир

Ѓумбирот е познат по своите антиинфламаторни својства, како и по својата способност да го стимулира варењето и да го забрза метаболизмот. Топла шолја од овој чај наутро помага да се разбуди телото, да се стимулира циркулацијата и да се намали чувството на летаргија. Покрај тоа, ѓумбирот природно го намалува апетитот, што го прави идеален сојузник за оние кои сакаат да го намалат внесот на калории.

Советниците забележуваат дека чајот од ѓумбир може да помогне и во намалувањето на надуеноста и балансирањето на цревната микрофлора, што дополнително го олеснува процесот на детоксикација. Најдобро е да се пие свежо приготвен – од парче свеж корен од ѓумбир прелиен со топла вода, со додавање на лимон или мед по желба.

Значи, овие чаеви се едноставни, но моќни утрински сојузници за природна детоксикација и полесно слабеење. Со вклучување на овие пијалоци во нашата дневна рутина, можеме да го поддржиме нашето тело во здрав ритам и да го започнеме денот со повеќе енергија и леснотија.

Сепак, експертите советуваат луѓето со крвен притисок, срцеви или дигестивни проблеми да бидат внимателни со количината на овие два чаеви. Зелениот чај содржи кофеин, па затоа не се препорачува да се пие во големи количини, дури ни доцна попладне, додека ѓумбирот може да предизвика непријатност кај луѓе со чувствителен стомак или рефлукс. Доколку имате какви било прашања, најдобро е да разговарате со вашиот лекар пред редовно консумирање.

