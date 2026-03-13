Две балкански земји би можеле да бидат новите цели на Иран: „Нема да спиете мирно“

0 SHARES Сподели Твитни

Нападите врз земјите од Персискиот Залив каде што има американски бази се одговор на Иран на нападите од САД и Израел. Но, конфликтот се шири, а потенцијалните нови цели се недалеку од Хрватска.

Иако нападите на Иран се шират во соседните земји поради американско-израелските напади врз Техеран , две балкански земји се споменуваат како можни нови цели за иранските сили. Албанија и Косово , земји кои претходно беа цели на сајбер напади од Иран, би можеле да станат нови цели на реални напади, особено откако Иран нападна цели на Кипар, а НАТО собори ирански ракети над Турција.

Албанија и Косово беа првите земји кои веднаш по нападот врз Иран изразија поддршка за САД и Израел и ги осудија иранските напади врз земјите од Персискиот Залив.

Покрај фактот дека Иран не го признава Косово , а Албанија ги прекина дипломатските односи со Иран, главната причина зошто Косово или Албанија би можеле да бидат цел на Иран се два логора на териториите на тие земји – во Косово се наоѓа Бондстил, најголемата американска воена база во регионот, додека во Албанија се наоѓа кампот Ашраф 3, каде што има околу 3.000 членови на Муџахедините-е-Калк (МЕК), инаку најактивната иранска опозиција, пишува „Јутарњи лист“ .

Станува збор за Организацијата на народни муџахедини, која е дел од Националниот совет за отпор на Иран. До 2012 година, САД ја држеа оваа организација на листата на терористички групи.

Нов хакерски напад од Иран

Во среда, на 10 март, албанските медиуми објавија за нов хакерски напад од Иран – цел на хакерите овој пат беше албанскиот парламент. Хакерите објавија е-пошта од некои пратеници со пораката: „Нема да дозволиме оние што ги поддржуваат терористите на МЕК да спијат мирно“.

Иран претходно изврши неколку сајбер напади врз Албанија . Најголемиот се случи во септември 2022 година, по што албанската сајбер одбрана доби значителна техничка помош од САД и Израел. Потоа НАТО одржа итен состанок на својот постојан совет, го осуди иранскиот сајбер напад врз критичната инфраструктура во Албанија и изрази поддршка за Албанија како членка на НАТО.

