Две девојки се снимале додека зад нив горела руска фабрика: По ова видео, веднаш биле уапсени!

Руските власти уапсија две млади Русинки , на возраст од 19 и 21 година, откако објавија видео на „ТикТок“ на кое се гледа како руска фабрика гори зад нив по украинскиот напад.На видеото, Даша Владимирова (21) и Карина Јевгениева (19) снимаат видео, додека зад нив гори „Роснефт-Кубаннефтепродукт“, компанија за која се тврди дека соработува со руската војска.Покрај нив двe, кои го објавија видеото со песната „Crimson Dawn“ од рускиот рапер Ендшпил, со нив е и еден маж чиј идентитет е непознат, како и дали и тој бил уапсен.Two women, identified as 21-year-old Darya and 19-year-old Karina, alongside an unidentified male, have been arrested after filming a social media video earlier today in front of a burning oil depot in Adler, Southwestern Russia, which was targeted last night in a large-scale… pic.twitter.com/R8xr0xyqdu— OSINTdefender (@sentdefender) August 3, 2025Руските власти бараат информации за девојките откако беше објавена снимката од областа Сочи.Руските медиуми кои ја поддржуваат војната во Украина побараа јавно извинување од девојките.Сепак, како што забележува британскиот „Сан“, вистинската причина за апсењето на двете млади Русинки наводно е демонстрацијата на украинскиот напад во најголемото туристичко одморалиште во земјата, а тие додаваат дека Москва е исклучително агресивна кон објавите на социјалните мрежи што ги истакнуваат украинските успеси на воениот фронт.



