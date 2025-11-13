Две деца починаа по труење со храна додека биле на одмор во Истанбул

Ужасна трагедија се случила во Истанбул, каде што две деца, на возраст од три и шест години, починале од, како што се сомнева, труење со храна.

Нивното семејство, кое допатувало на одмор од Германија, било хоспитализирано откако консумирало школки и кумпир во познатата истанбулска населба Ортаќој, пишува Euronews.

Семејството Бочек – таткото Сервет, мајката Чигдем и нивните деца, шестгодишниот Кадир Мухамет и тригодишниот Масал – пристигнале во Истанбул од Германија во неделата и престојувале во хотел во населбата Фатих.

Два дена подоцна, во вторник, семејството јадело школки купени од уличен продавач во Ортаќој и од муштерија во ресторан. Веќе следниот ден, побарале медицинска помош поради гадење и повраќање.

Откако примиле серумска терапија во болницата, семејството било отпуштено и вратено во хотелот. Сепак, во текот на ноќта ситуацијата драматично се влошила.

Мајката Чигдем Бочек ја пронашла својата тригодишна ќерка Масал неподвижна. Медицински и полициски екипи веднаш пристигнале на повикот и го вратиле целото семејство во болница.

За жал, немало начин да се спасат двете деца – тие починале и покрај сите напори на лекарите.

Здравствената состојба на родителите е сè уште тешка.

Таткото Сервет Бочек бил интубиран, додека мајката Чигдем Бочек се лекува на интензивна нега. Полицијата запленила снимки од безбедносните камери од хотелот и испрашала четири сведоци.