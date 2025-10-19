Две лица се приведени во Прилеп за „купување гласови и влијание врз изборите“

0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за внатрешни работи информираше дека локалните избори во 2025 година се одвиваат во мирна и демократска атмосфера низ целата земја.„Досега не се евидентирани сериозни нарушувања на јавниот ред и мир“, изјави портпаролот на Министерството за внатрешни работи, Гоце Андреевски, на прес-конференција.Во 09:00 часот, на улицата „Дабничка“ во Прилеп, полициски службеници од Полициската станица Прилеп приведоа две лица од Крушево за кривично дело „купување гласови и влијание врз гласањето“: Б.Х. (72) и Д.С. (36). Во врска со истиот случај, во полициската станица Прилеп беа повикани и: С.А. (28), М.А. (31), Ш.А. (40), Д.А. (22) и Џ.А. (36), исто така од Крушево, кои престојуваат во Прилеп. По целосното документирање на случајот, ќе биде поднесена соодветна судска пријава.На неколку места се регистрирани неколку поплаки за агитирање за време на гласањето, но по преземањето на потребните мерки, изнесените наводи досега не се потврдени.Министерството за внатрешни работи соопшти дека секое нарушување на изборниот процес може да се пријави во најблиската полициска станица или на телефонските броеви 192 или 112.

