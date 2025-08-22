Две малолетнички од кичевско загинале во сообраќајка со четирицикл

0 SHARES Сподели Твитни

22 август 2025

Во сообраќајна несреќа што се случила вчера попладне во село Колибари, кичевско, загинаа две малолетни девојчиња.

Според полицискиот билтен, 15-годишна девојка од истото село, која управувала со четирицикл со кичевски регистарски ознаки, изгубила контрола и излетала од коловозот.

-Од здобиените повреди на местото на несреќата починале малолетничката и нејзината малолетна сопатничка од село Грешница, кичевско. Лекар констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телата на починатите биле дадени на обдукција, се наведува во соопштението.

Извршен бил увид од увидна екипа на ОВР Кичево.

