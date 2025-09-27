Две намирници природно го намалуваат лошиот холестерол

0 SHARES Сподели Твитни

Високиот холестерол често се нарекува „тивок убиец“ бидејќи не предизвикува никакви очигледни симптоми, но може сериозно да го оштети срцето и крвните садови. Иако лекови како што се статините често се препишуваат за негова контрола, лекарите нагласуваат дека исхраната игра подеднакво важна улога. Според Британската фондација за срце, овесот и храната збогатена со растителни стероли можат значително да ги намалат нивоата на лош (LDL) холестерол и да го заштитат срцето на долг рок.Холестеролот е природна маст во крвта што му е потребна на телото за правилно функционирање. Проблемот се јавува кога LDL холестеролот, познат како „лош холестерол“, станува превисок. Тој се насобира во крвните садови и формира плаки, кои на крајот можат да ги затнат артериите и да го зголемат ризикот од срцев или мозочен удар. Бидејќи високите нивоа честопати не се забележливи, единствениот начин да се откријат е преку редовни крвни тестови. Затоа здравата исхрана и начинот на живот играат клучна улога во превенцијата.Овес како природно средство за чистење на крвните садовиОвесот е богат со растворливи влакна, особено бета-глукан, за кој е докажано дека помага во намалувањето на холестеролот. Кога ќе стигне до цревата, бета-глуканот формира супстанца слична на желатин што ги врзува жолчните киселини и ги спречува да се вратат во крвта. За да ги надомести изгубените жолчни киселини, црниот дроб потоа го користи холестеролот од крвта, природно намалувајќи ги неговите нивоа. Истражувањата покажуваат дека консумирањето околу 3,5 грама бета-глукан дневно може да го намали LDL холестеролот за повеќе од 4% за само неколку недели. Најдобри извори се овесната каша, овесните трици и овесното брашно.Растителни стероли и станоли како природна алтернатива на лековитеРастителните стероли и станоли, познати и како фитостероли, се природни соединенија што се наоѓаат во растенијата. Нивната главна улога е да ја намалат апсорпцијата на холестеролот во цревата. Тие се „натпреваруваат“ со холестеролот и го спречуваат да влезе во крвотокот. Според истражувањата, консумирањето до 3,3 грама фитостероли дневно може да го намали LDL холестеролот до 12% во рок од еден месец. Иако се наоѓаат во помали количини во овошјето, зеленчукот, јаткастите плодови и житарките, за посилен ефект се препорачува храна збогатена со стероли, како што се одредени млечни производи, јогурт или растителни намази.Како да ги внесете во вашата дневна исхранаНајдобриот начин да го започнете денот е со чинија овесна каша со овошје и јаткасти плодови. Можете исто така да посегнете по млечни производи или намази збогатени со растителни стероли во текот на денот. Покрај тоа, редовно јадете свежо овошје, зеленчук и интегрални житарки, кои дополнително го поддржуваат здравјето на срцето.

