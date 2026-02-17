Две нови линии до Италија од скопскиот аеродром од јули

0 SHARES Сподели Твитни

Меѓународниот аеродром „Скопје“, управуван од „ТАВ Македонија“, ја проширува својата мрежа на дестинации со две нови авио линии до Италија, во соработка со „Виз ер“. Линијата „Скопје – Палермо“ започнува на 15 јули, додека линијата „Скопје – Алгеро“ започнува на 18 јули.

– Скопје – Палермо (Сицилија): ќе сообраќа три пати неделно – понеделник, среда и петок, со цени достапни од 29,99 евра.

– Скопско – Алгеро (Сардинија): ќе има летови двапати неделно – во вторник и сабота, со цени почнувајќи од 39,99 евра.

Летовите се планирани како сезонски линии и ќе се нудат до 11 и 12 септември, давајќи им на патниците од Македонија повеќе можности за одмори, градски одмори и директни врски до популарни европски дестинации.

