Дводневен штрајк на таксистите во Атина – Вести

Таксистите во Атина, организирани од нивниот синдикат, од 6 часот утрово започнаа 48-часовен штрајк со што грчката метропола денеска и утре ќе биде без такси превоз.

Од Синдикатот на такси превозници (САТА) соопштија дека преку штрајкот, меѓу другото, бараат укинување на обврската за регистрација на нови такси возила само како возила со нулта емисија од 1 јануари 2026 година; бараат одговор од Владата во врска со апликациите за такси услуги; бараат да се реши проблемот со компании што изнајмуваат автомобили со возачи; построги казни и контроли за нелегални такси возила; зголемување на тарифата согласно зголемувањето на минималната плата; бараат и намалување на ДДВ за такси услугите итн.

Во рамките на 48-часовниот штрајк, за денеска е закажан протест со возилата од центарот на Атина до аеродромот во Атина за да го изразат нивното незадоволство за „фиксните цени и нелојалната конкуренција промовирани од администрацијата на аеродромот во соработка со апликацијата Убер“.

Утре пак, исто така со такси-возилата ќе одржат протест пред Министерството за транспорт.

Штрајкот ќе заврши в петок во 6 часот наутро.

