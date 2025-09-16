Двојно убиство и самоубиство во Велес

0 SHARES Сподели Твитни

Попладнето во семејна куќа на улица „Кочо Рацин“ во Велес се случила семејна крвава драма кога поранешен партнер со повеќе убоди од остар предмет ги убил поранешната партнерка и нејзиниот татко, а на крајот се самоубил, исто така со убоди од остар предмет, информира попладнево од СВР Велес портпаролот Биљана Ѓаковска.

Попладнево во 15:30 часот во СВР Велес било пријавено дека на ул. „Кочо Рацин“ во Велес е пронајдено женско лице со повреди од остар предмет.

– На местото на настанот излегоа полициски службеници и констатираа дека се работи за 31-годишната Р.К. од Велес, која од Итна медицинска помош е пренесена во болницата во Велес, каде што е констатирана смрт. Веднаш потоа, во домот на нејзиниот татко на истата улица, пронајден е починат и татко и 68-годишниот К.К , кој исто така, имал повреди од остар предмет. Во домот со повреди од остар предмет е пронајден и 39 годишниот И.С. од Скопје, поранешен партнер на Р.К., за кој според првичните информации постои сомнение дека ги нападнал двајцата, по што сам се повредил. Откако е пренесен во болницата во Велес и кај него е констатирана смрт, појасни Ѓаковска.

Увид на настанот врши јавен обвинител во содејство со увидна екипа СВР Велес и се преземаат мерки за расчистување на случајот,најавија од СВР Велес.

Екипи на истрагат и вечерва прибираат докази, и се истражуваат мотивите , особено важно е дали ситото можело да се спречи, затао шро не била тајна нетрпеливоста.

