Дебел слој на прашина од Сахара го покри Крит, жителите предупредени да не излегуваат надвор (ФОТО+ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Дирекцијата за цивилна заштита на регионот на Крит ги повика граѓаните да избегнуваат излегувања, особено постарите лица, децата и сите со срцеви или респираторни проблеми. Според метеоролозите ваквата состојба би можела да трае до недела навечер, кога се очекува слабеење на југоисточните ветрови кои носат прашина од Северна Африка кон грчките острови.

Η μέρα σήμερα στο #ηρακλειο dune γίναμε και όταν έβρεξε…. έβρεξε λάσπη pic.twitter.com/qj7IEeZDPF

— imitr3los (@imitr3los) May 25, 2025

Жителите на Ираклион вчера наутро ги затекнале улиците и возилата покриени со дебел слој прашина. Според грчкиот портал Крит24, Калуст Парагамијан, директор на Институтот за спелеолошки истражувања на Грција, пресметал дека само во неделата, на 25 мај, на 1.000 квадратни метри во областа Ираклион паднале околу 21 килограм сахарска прашина.

Αεροδρόμιο Ηρακλείου πριν λίγο. Είναι το δρομολόγιο Μάλια – Ηράκλειο. Το λεωφορείο έγινε έτσι από λασποβροχη. Έχω ταραχτεί. pic.twitter.com/TvSzF3CpEk

— Less is More (@not_least) May 25, 2025

Парагамиан во објава на социјалните мрежи напиша: „Метејќи ги плочките пред лабораторијата, собравме 250 грама прашина од површина на 12 метри квадратни. Тоа значи дека вчера во Ираклион паднаа приближно 21 килограм прашина на 1.000 квадратни метри!“

Τα έχουν δει όλα στην Κρήτη τις τελευταίες επτά ημέρες! Ένα σεισμό, μια προειδοποίηση για τσουνάμι, θερμοκρασία 38 βαθμοί κελσίου, μια ανεμοθύελλα και μια λασποθύελλα..! pic.twitter.com/tnVJzwLZBD

— @nikolaosderes (@nikolaosderes) May 26, 2025

Тој сподели и фотографија од честички прашина снимена со помош на стереоскоп со зголемување од 45 пати, на која јасно се гледаат сложени микроструктури. Ваквите ситни честички, предупредуваат експертите, лесно стигнуваат длабоко во белите дробови и можат да ги влошат здравствените состојби, особено кај чувствителните групи.

Вчера небото сè уште имаше жолтеникаво-портокалова нијанса. Иако е позната појавата на сахарска прашина над Медитеранот, оваа густина и количина над Крит ретко се гледа.

Το Ηράκλειο στο έλεος της κόκκινης σκόνης από τη Σαχάρα που έγινε κόκκινη λάσπη.Ο δήμος έχει κόψει το νερό παντου και περιμένουμε βροχές από Παρασκευή. pic.twitter.com/QWtRjjuBvj

— Μανόλης della Creta (@ManAndroulakis) May 26, 2025

Многу жители ја опишаа сцената како „пустински пејзаж“ и „воздух што може да се сече со нож“. Надлежните го следат развојот на ситуацијата и ги советуваат граѓаните да останат во затворен простор, да користат прочистувачи на воздух доколку ги имаат и да носат заштитни маски доколку треба да излезат.

The island of Crete in the Mediterranean Sea was covered by a cloud of sand from the Sahara Desert pic.twitter.com/tuMtI9WOpD

— Sprinter Observer (@SprinterObserve) May 26, 2025

The post Дебел слој на прашина од Сахара го покри Крит, жителите предупредени да не излегуваат надвор (ФОТО+ВИДЕО) appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: