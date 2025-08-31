Девет полициски службеници завршија на токсикологија откако спречија поголем пожар кај салата „Борис Трајковски“

0 SHARES Сподели Твитни

Полицајците и пожарникарите спречиле пожарот да ги зафати моторните возила и лизгалиштето кое е во склоп на спортскиот центар

Полициски службеници ангажирани за физичко обезбедување на меѓународниот ракометен турнир заедно со екипа од противпожарна заштита денеска презеле мерки и активности со цел спречување на ширење пожар, кој денеска околу 16 часот изби во непосредна близина на спортскиот центар „Борис Трајковски“ во Скопје.

Како што соопшти МВР, полицајците и пожарникарите спречиле пожарот да ги зафати моторните возила и објекти како и лизгалиштето што е во склоп на спортскиот центар.

Фото: МВР

„Исто така безбедно е направена евакуација на учесниците на турнирот и сите други спортски работници и публика“,велат од МВР.

Како последица на настанатиот пожар, девет полициски службеници се на кислородна поддршка на Одделот за токсикологија поради вдишување на чад и се во стабилна состојба.

