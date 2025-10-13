Девет физички знаци кои покажуваат дека жената е заинтересирана за вас

0 SHARES Сподели Твитни

Нормално е да се прашувате дали некоја жена ве сака кога сте на состанок со девојка која навистина ве привлекува. Сепак, излегувањето не мора да биде мистерија. Всушност, постојат многу физички знаци дека жената е заинтересирана за вас, а кои можеби ги пропуштате.Според советничката за врски Естер Билбао, мажите честопати тешко препознаваат кога жените ги сакаат и ги сметаат за мистериозни суштества.Сепак, ако внимавате, најлесниот начин да препознаете дали ѝ се допаѓате е со набљудување на нејзиниот говор на телото. Значи, ако е заинтересирана, ќе ви го даде до знаење на овој начин. Секако, не обидувајте се да побарате нешто што го нема, особено не интимна средба.Најлесниот и единствен сигурен начин да откриете дали жената е заинтересирана е да ја прашате. Сепак, понекогаш не е толку едноставно. Ако е така, постојат други знаци на кои треба да обрнете внимание за да ви помогнат да откриете дали таа е привлечена од вас.Те допира многуЛесниот допир е силен знак дека жената ве сака и е еден од женските знаци на привлечност. Колку повеќе се приближува до вас и бара начини да ве допре, толку повеќе флертува со вас.Кога разговарате со неа и таа лесно ве допира по рамото или градите со раката, тоа е можен показател дека е заинтересирана. Ако нејзините допири се поинтимни, тоа би можело да значи дека е многу заинтересирана за вас и може да биде барање за блискост или поинтимна врска.Ги имитира вашите движењаКопирањето на движењата на некој што ви се допаѓа без дури и да го сфатите тоа е природно. Ова е затоа што потсвесно се обидувате да се поврзете со таа личност без никаков физички контакт. Всушност, студиите покажаа дека имитирањето на некого укажува на привлечност кон некого.Ја навалува главата додека те гледаНавалувањето на главата за време на разговор е знак дека комуницира со вас. Според една студија за невербални знаци на говорот на телото, навалувањето на главата укажува на интерес за некого.Ако ја видите како ја навалува главата на страна за време на разговор, таа сака да научи и да апсорбира сè што кажувате. Можете да се обидете да ја смените темата, но ако продолжи да ја навалува главата, тоа е одличен знак.Ти возвраќа на физичкиот допирЕден начин да проверите дали навистина ве сака е да видите како реагира кога ја допирате. Обидете се лесно да ја допрете за рака или рамо додека разговарате со неа. Ако ве допира назад, тоа е одлично. Ако се повлече кога ја допирате, можеби ќе ѝ биде непријатно. Тоа може да значи и дека само сака да бидете пријатели.Ce смее многуАко се насмевнува многу кога сте во близина, особено кога разговарате, тоа значи дека се чувствува добро во врска со вас. Не само тоа, насмевката всушност ги прави луѓето попривлечни, што значи дека сака да ја гледате на тој начин. Но, постои огромна разлика помеѓу наметната насмевка и искрена насмевка.Често иницира контакт со очитеКонтактот со очи е еден од најчестите знаци на привлечност преку говорот на телото. Тие ќе ве гледаат често, но нема да можат долго да го задржат вашиот поглед. Може да погледнат настрана или надолу откако ќе воспоставите краток контакт со очи.Ja гризе уснатаГрицкањето усни е нешто што жените го прават кога се навистина заинтересирани за маж. Кога жената си ја грицка усната, таа го прави тоа намерно за да биде забележана. Таа сака да видиш дека ѝ се допаѓаш.Се наведнува кон тебеДруга работа што ви кажува дека жената е заинтересирана за вас е ако се наведнува кон вас кога сте во нејзино присуство. Ако разговарате со неа и таа постојано ви се приближува, тоа е прилично добар знак дека ве посакува.Го допира вратотТаа почнува да допира работи на своето тело, како што се вратот, лицето или усните. Ова е начин да го привлече нејзиното внимание. Можеби го прави ова и затоа што е нервозна околу вас. Нервозата често е знак дека ѝ се допаѓате и дека ве смета за привлечни.

