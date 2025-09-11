Девизните резерви на крајот на август 4,75 милијарди евра

Девизните резерви на крајот на август 2025 година изнесувале 4.754,4 милиони евра и во однос на претходниот месец бележат зголемување за 84,5 милиони евра, соопшти Народната банка.

На крајот на август 2025 година, официјалните девизни резерви изнесуваат 4.754,4 милиони евра и во однос на претходниот месец бележат зголемување за 84,5 милиони евра.

Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (74,6%), по што следуваат монетарното злато (13,6%) и валутите и депозитите (11,7%).