0 SHARES Сподели Твитни

Девојката на Ерик Дејн, Џанел Ширтклиф, не е појавена откако почина познатиот актер, а сега се збогува со него на Инстаграм споделувајќи фотографии од нивните заеднички моменти.

Ерик Дејн, познат по улогата во серијата „Grey’s Anatomy“, почина на 53-годишна возраст по тешка борба со АЛС (амиотрофична латерална склероза).

Неговата девојка, режисерката и фотографка Џанел Ширтклиф, се збогува со него преку серија фотографии што ги сподели на својот Инстаграм.

Таа забележа моменти од нивниот заеднички живот, вклучувајќи опуштени моменти кога се држеа за раце, се смееја и позираа заедно, како и фотографии на кои се гледа веселото лице на Дејн додека тој се тетовира.

Заедно со фотографиите, Ширтклиф додаде видеа кои даваат увид во нивните интимни моменти, вклучително и кога Дејн позираше додека ќерката на Џанел се обидуваше да го режира фотосесијата.

Иако двајцата ретко ја споменуваа својата врска јавно, наводно биле заедно три години, а во 2025 година, го направија своето прво јавно појавување заедно на премиерата на серијата „Одбројување“.

Да потсетиме дека за време на неговата врска со Ширтклиф, Дејн сè уште беше во брак со Ребека Гејхарт. Двојката се раздели во 2018 година, кога Гејхарт поднесе барање за развод.

Бидејќи процесот не беше завршен, таа го повлече минатата година кога на актерот му беше дијагностицирана АЛС.

Таа објасни дека одлучила на овој чекор за да им покаже на своите деца Били (15) и Џорџија (13) дека е важно да се поддржи семејството во тешки времиња.

The post Девојката на Ерик Дејн не пoјавува откако актерот почина, се збогува споделувајќи фотографии од нивните заеднички моменти appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: