Девојката од оваа фотографија е една од најпознатите жени во светот на денешницата. Дали ја препознавате?

Службените канали на принцот и принцезата од Велс објавија фотографија на Кејт Мидлтон од детството.

На фотографијата од 1983 година Кејт има неполни две години, а фановите на кралското семејство се воодушевени од сликата и велат дека страшно ги потсетува на малиот принц Луис. Принцезата од Велс ја сподели сликата како дел од нејзината кампања ShapingUs, која ја промовира важноста на децата и родителите во првата година од животот.

Sharing some festive memories this Christmas because #ShapingUs is all about the vital importance of our early years and the role played by those around us in shaping the rest of our lives.📸 of The Princess, Christmas 1983Don’t miss the Together at Christmas Carol Service… pic.twitter.com/YbtYrZIbmt— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 18, 2023

Кејт е родена во јануари 1982 година во богато буржоаско семејство. На универзитетот го запознала принцот Вилијам, со кого се омажила во 2011 година, по десетгодишна врска.

