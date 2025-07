Девојката открила скриена камера во сместувачкиот капацитет: Ја снимале додека се туширала 

0 SHARES Сподели Твитни

Американката Полин, позната на TikTok како @himynamespaul, предизвика бурни реакции на интернет откако откри скриена камера во бањата од нејзиниот сместување на Airbnb во Мароко, насочена директно кон тушот.Во вирално видео кое е прегледано повеќе од 3,5 милиони пати, Полин го покажа својот смештај во Мароко , со посебен акцент на рамка за фотографии со симпатична мала куќичка. На прв поглед, сè изгледа безопасно, но кога ќе зумирате, јасно можете да видите што изгледа како објектив на камера под пластичната рамка.„Дали и ти ја гледаш камерата?“, напиша таа над видеото, додавајќи дека кадарот не бил таму претходниот ден. @himynamespaul_ This could happen to anyone. I was secretly recorded in the shower. Check your mirrors, check your outlets. #airbnb ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs – Skittlegirl Sound Фото рамка со сомнителни деталиСитуацијата стана уште посомнителна кога таа ја покажа задната страна од рамката – таа имаше слот за SD картичка, USB порт и копче за вклучување/исклучување. Некои коментатори шпекулираа дека можеби станува збор за дигитална рамка за слики, но Полин забележа дека фотографијата внатре всушност била испечатена на хартија, а не дигитално.Полин подоцна сподели видео со временски означен знак од првиот ден на пристигнување, кое јасно ја покажува рамката позиционирана така што е „свртена“ кон туш кабината. @himynamespaul_ Part 1 : We found hidden cameras in our air bnb I will post part 2 when I get back to hotel! ♬ original sound – himynamespaul_ По вознемирувачкото откритие, група пријатели веднаш контактирале со локалните власти и го пријавиле случајот.Airbnb одговори, огласот е отстранетКога следбениците ја прашаа за адресата и деталите за сместувањето, Полин одговори: „Не сум сигурна што ми е дозволено да објавувам во овој момент бидејќи судскиот спор сè уште не е започнат. Се што знам е дека Airbnb е свесен за ситуацијата, домаќинот е забранет, а огласот е отстранет. Имаме адвокат.“Airbnb изјави за Indy100: „Скриените камери се строго забранети на Airbnb и ваквите случаи се исклучително ретки. Ја истражуваме пријавата на гостинот и веќе издадовме целосна наплата за престојот на гостинот.“Иако сè уште не е потврдено дали всушност станува збор за шпионска камера или само за дигитална рамка, случајот привлече големо внимание и покрена прашања за безбедноста на гостите што престојуваат во приватни сместувачки капацитети.

