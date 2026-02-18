Девојка бара сопруг преку билборд: „Луѓето ќе бидат шокирани кога ќе чујат колку потрошив“ (Видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Денес не е лесно да се пронајде вистинската личност, па затоа една жена се одлучила за прилично необичен потег. Лиса Каталано (42) од Сан Франциско инвестирала илјадници долари во џамбо билборди и реклами за такси со порака „Омажи се за мене“ , а повеќе од 4.000 мажи одговориле на нејзината покана, според „Калифорнија пост“.

„Луѓето ќе бидат шокирани од тоа колку сум потрошилa. Ќе објавам преглед на трошоците кога сè ќе заврши и ќе се свршам“, рече Каталано.

Илјадници долари во рекламирање низ целиот град

Поголемиот дел од парите , вели тaa, отишле на џамбо билборди по должината на автопатот 101 помеѓу Санта Клара и Јужен Сан Франциско. Бидејќи во самиот Сан Франциско нема такви билборди, таа се одлучила за дигитални екрани на такси-возилата, од кои во еден момент имало околу дваесет. Рекламирањето на такси-возилата престанало на 1 јануари, а рекламите се прикажувале во циклуси од околу триесет секунди.

На почетокот, кампањата вклучуваше десетина локации за билборди, но околу октомври бројот се намали на шест на осум. За Денот на вљубените, во текот на два дена, таа постави 14 специјални билборди со порака за Денот на вљубените.

Сопствена веб-страница и рачна обработка на апликации

Покрај рекламирањето, Лиса инвестираше и во домен и хостирање за веб-страница што самата ја создаде, како и во промотивни материјали како што се визит-картички, флаери и беџови. Таа купи и печатач и сама ги покри трошоците за хартија и мастило за печатење и рачно прегледување на илјадници апликации.

„Сè правев рачно, сама, без помош “, вели Лиза, која со години работеше во технолошката индустрија, а денес работи како фриленсер препродавајќи винтиџ облека. Во областа на Заливот околу Сан Франциско, каде што трошоците за живот и рекламирање се многу високи, целиот потфат, вели таа, ја чинел илјадници долари.

Од 4.000 апликации до први состаноци

Откако добила повеќе од 4000 апликации, Лиза ги прочитала сите и го стеснила изборот на 50 мажи, потоа на 20, а минатата есен закажала пет први состаноци. Таа исто така вели дека секој кандидат со кој излегува мора да потпише договор за доверливост, со цел да се заштити и себеси и нив.

Иако сè уште не е во ексклузивна врска, 42-годишната вели дека ужива во излегувањата и запознавањето нови луѓе. Денот на вљубените го поминала со маж со кој се гледа околу еден месец.

The post Девојка бара сопруг преку билборд: „Луѓето ќе бидат шокирани кога ќе чујат колку потрошив“ (Видео) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: