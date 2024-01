Девојка позира на плажа, но шоуто го украде галеб: За малку ќе останеше без костим за капење, сцената е урнебесна

0 SHARES Сподели Твитни

Леле, која живее во Мајами, го сподели видеото со армија обожаватели

Инфлуенсерката Леле Понс објави урнебесно клип од плажа, каде имала „блиска средба“ со галеб.

Кадрите предизвикаа големо внимание, но во исто време ја поделија јавноста, пренесува The Sun.

Во видеото гледаме девојка како позира на песочна плажа. Еден од галебите се фатил за ременот, а Леле за малку ќе го изгубила костимот за капење.

Шокирана, инфлуенсерката се покрила со рацете и и викала на „дрската“ птица , додека нејзините пријатели не можеле да престанат да се смеат.

View this post on Instagram A post shared by Lele Pons (@lelepons)

Сепак, не сите корисници се убедени дека видеото е автентично, што укажува на тоа дека станува збор за компјутерска анимација .

„Како може некој да мисли дека ова е вистина?“, „Човекот што ја монтира снимката е мајстор“, гласеше дел од пораките.

Инфлуенсерката која живее во Мајами го сподели видеото со својата армија обожаватели на Инстаграм, каде што ја следат 54 милиони луѓе и им кажа на скептиците дека „галебот е платен актер“.

