ДЕВОЈКА СО ОГРОМНО СРЦЕ! Реакцијата на девојката која падна врз својот брат од креветот на кат предизвика милиони реакции

Застрашувачка снимка го фати моментот кога кревет на кат се сруши во куќа во Тексас, соборувајќи девојче на горниот кат врз нејзиниот помлад брат кој спиеше подолу, сето тоа со металните шипки од конструкцијата на креветот.

Металните шипки што го држат горниот дел од креветот буквално за малку го промашиле момчето, објавува „Фокс њуз“ .

За помалку од секунда, малото девојче реагираше, прашувајќи го својот брат дали е добро и очајно обидувајќи се да го извади душекот од горниот кревет на малото дете.

Потоа се слушнало девојчето како вреска и ја вика мајка си, непосредно пред нивната баба да втрча во собата и да го извлече момчето надвор.

Трето дете исто така било видено како спие во креветче само неколку чекори подалеку, пред да биде разбудено од бучавата.

Виралното видео собра повеќе од 82 милиони прегледи и пет милиони лајкови на TikTok, со повеќе од 50.000 коментари и дури 243.600 зачувани објави

BUNK BED BREAKDOWN: Heart-stopping video shows a bunk bed collapse and nearly impale a little boy while sending his sister flying.The children's mother posting a follow-up video sharing that all of her children are ok, and accepting responsibility for building the bed herself. pic.twitter.com/81UQcK0bZa— Fox News (@FoxNews) March 6, 2026

Корисниците во коментарите ја пофалија постарата сестра затоа што веднаш му притрча на помош на помладиот брат. Еден корисник напиша: „Постарата сестра веднаш скокна во акција“.

Коментарот, објавен од профил наречен @fairytalebarbie1, доби повеќе од 550.000 лајкови .

Друг корисник, под името Луна, напиша: „Шегата настрана, погледнете колку брзо реагираше. Не ѝ беше ни гајле што паднала, се грижеше дали нејзиниот брат ќе биде повреден“.

Најпопуларниот коментар, објавен од корисникот @pretty_in_july, кој има 950.000 лајкови , гласеше: „Но, начинот на кој решетките паѓаа околу него!“

„Како во „Final Destination“!“, напиша корисничката Џенифер Мекдоналд.

Други одговорија со хумористични GIF-ови и мимики, вклучувајќи ја и познатата сцена од „Волшебникот од Оз“ кога куќата на Дороти паѓа во рацете на Злата вештерка од Истокот, оставајќи ѝ само нозете надвор.

Мајката на децата, Аурора Прајс, подоцна објави ново видео во кое рече дека нејзините деца се добро и дека таа самата ја презема одговорноста за местење на креветот.

„Бев горд на себе што составив кревет на кат“, рече Прајс. „Очигледно или направив нешто погрешно – или беше лошо направен, беше купен на Амазон. Постојат многу причини зошто можеше да падне. Не знаев дека ќе падне.“

Подоцна таа објави снимка од екранот од преписка преку е-пошта со „VINGLI Support“, за која рече дека е компанијата што го направила креветот.

Во е-поштата до Прајс наводно пишувало:

„Здраво Аурора, навистина ни е жал за безбедносниот ризик што го предизвика ова на вашето семејство. Го сфаќаме ова прашање исклучително сериозно. Проблемот се појави бидејќи некои летвички беа пократки од стандардните, што резултираше со недоволна поддршка. Искрено се извинуваме за стравот и непријатностите што ви ги предизвикавме. Ќе спроведеме целосна внатрешна истрага за да спречиме слични проблеми во иднина. За да го решиме ова соодветно, ви нудиме две опции: 1. Сосема нова рамка за кревет без никаква компензација, 2. Целосно враќање на парите. Ве молиме известете нè која опција ќе ја изберете и ние ќе го организираме тоа веднаш. Се извинуваме повторно и со нетрпение го очекуваме вашиот брз одговор.“

Прајс додаде дека никогаш нема да ја загрози безбедноста на своите деца и одговори на негативните коментари, појаснувајќи дека нејзината мајка била лицето кое втрчало во собата по инцидентот.

„Мајка ми реагираше. Не бев јас“, рече таа. „Таа влезе прва во собата, јас бев зад неа и таа се справи со ситуацијата многу мирно – што беше потребно, бидејќи мојата ќерка веќе беше преплашена. Да беше и таа паничела, ситуацијата ќе беше десет пати полоша.“

„Знам дека ако бев првата што ќе влезеше и ќе го видеше тоа, Боже мој, ќе беше ужасно“, продолжи таа. „Ќе врескав, ќе плачев и ќе повраќав… Беше многу страшен момент.“

Прајс ја опиша својата ќерка како „многу добро дете“, истакнувајќи дека горниот кревет повеќе не е во употреба.

„На крајот на краиштата, моите деца се добро, и тоа е сè што можев да побарам“, рече Прајс.

