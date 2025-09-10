Девојка удрила со автомобил во пензионерка во Прилеп и тешко ја повредила

Вчера претпладне, 24-годишна жителка на Прилепско, која возела автомобил, удрила во 71-годишна прилепчанка, која е тешко повредена, соопшти МВР.

„На 09.09.2025 во 10:40 часот во ОВР Прилеп било пријавено дека на ул„Сотка Ѓорѓиоски“ во Прилеп, при влез за катна гаража, патничко возило „опел“ со прилепски регистарски ознаки, управувано од 24-годишната Ј.Д. од с.Дрен, прилепско, удрило во 71-годишната Н.Г. oд Прилеп. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила Н.Г., констатирани во Градската општа болница Прилеп. Извршен бил увид од увидна екипа од ОВР Прилеп“, пишува во полицискиот билтен.