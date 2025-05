Девојки објавуваат потресни сцени од женски затвор. Ги има шестмина, таа ги моли да престанат: „Подобро е и во пеколот!“

0 SHARES Сподели Твитни

Дар ал-Реаја постои од 1960-тите и првично беше претставен како засолништа за рехабилитација за жени обвинети или осудени за одредени прекршоци.Жените во Саудиска Арабија проговорија за нехуманите услови што ги трпат во институциите каде што се сместени жени кои се прогласени за „непослушни“ од нивните семејства. Тие тврдат дека таму се врши изолација и злоупотреба под маската на рехабилитација, објавува „Дејли меил“.Некои од нив велат дека биле испратени во институции познати како Дар ал-Реаја затоа што се противеле на сексуалната злоупотреба во нивните домови, по што биле камшикувани или ставани во самица сè додека не се „склучат мир“ со нивните насилници.Организацијата за човекови права ALQST документирала широко распространети практики на злоупотреба и занемарување, вклучувајќи неухранетост, лоши здравствени и хигиенски услови, прекумерна употреба на самица и систематско понижување. Во последниве години, регистрирани се бројни случаи на самоубиство или обид за самоубиство.Сара Ал-Јахија , која се залага за укинување на овие институции, изјави за Гардијан дека нејзиниот татко се заканил дека ќе ја испрати во Дар ал-Реаја како дете „ако не се подложи на неговата сексуална злоупотреба“.Ако си злоупотребена од твојот брат или татко и забремениш, ти си таа што е испратена во Дар ал-Реаја за да го заштити угледот на семејството“, објасни таа.Овие институции постојат од 1960-тите и првично беа претставени како засолништа за рехабилитација за жени обвинети или осудени за одредени кривични дела. Меѓу нив се девојчиња и жени на возраст од 7 до 30 години. Денес, предупредуваат организациите за човекови права, тие најчесто служат како центри за притвор за млади жени и девојчиња обвинети за „деликвенција“ или непослушност кон машки старатели.🚨 Inside Saudi Arabia’s ‘hellish’ secret prisons for ‘disobedient’ women and girls where inmates are sent by families to be flogged and abused until they become docile… or jump off the roof to end it allSaudi women have bravely spoken out on the ‘hellish’ conditions inside… pic.twitter.com/QceqTEVm0y— Grifty (@TheGriftReport) May 28, 2025 Како пекол е. Се обидов да си го одземам животот кога дознав дека ме носат таму. Знаев што се случува таму и си помислив: „Нема да преживеам“, рече 38-годишната Сара, која престојуваше во еден од објектите.Таа додава дека затвореничките се подложени на претреси и тестови за невиност веднаш по пристигнувањето, а често им се даваат и седативи. На жените им се обраќаме со броеви, наместо со имиња. Таа била сведок на камшикувањето на еден од затворениците откако го изговорила своето презиме.– Ако не моли, ќе го тепаат. Ако ја фатат сама со друга жена, ја обвинуваат дека е лезбејка и повторно ја камшикуваат. Чуварите се собираат наоколу и гледаат како ги тепаат, вели Сара.Вознемирувачките снимки од овие институции покажуваат жени како се обидуваат да избегаат, качувајќи се на покривите. Во 2015 година, една од затвореничките беше пронајдена обесена во нејзината соба со пораката: „Решив да умрам за да избегам од пеколот“.– Умирањето е помилосрдно од живеењето во ова засолниште. „Храната, која треба да биде најосновната работа, тешко ни доаѓа“, рече тогаш еден од затворениците од затворот во Мека.Друга поранешна затвореничка, Холуд Бариедах , пред шест години за „Бизнис инсајдер“ изјави дека била испратена во таков објект на 19-годишна возраст, откако во 2006 година била осудена на две илјади удари со камшик и четири години затвор за пиење алкохол на забава со непознати мажи.You are lucky because you are not a woman in Saudi ArabiaBecause cowardly misogynists do not have the authority to arrest you and accuse you of terrorism as they do with women in Saudi Arabia who talk about women’s rightsSee how the police beat women and teenage girls just for… pic.twitter.com/Aw2Ousxd3L— فوز العتيبي (@ahxmousa) May 6, 2024– Девојките кои се во изолација почнуваат да го губат разумот и да се самоповредуваат. „Тие кршат ламби, прозорци, стакло, а потоа се сечат со нив“, рече Бариедах.Вработен од друга институција изјави дека децата страдаат од најлошите форми на ментално и физичко малтретирање. ALQST предупредува дека активистите за права на жените систематски се казнуваат, а жените сè уште не можат слободно да се движат без дозвола од маж.Исто така, имало неколку случаи каде што жените биле убиени од страна на нивните злоставувачи веднаш по напуштањето на институциите.Според ALQST, жените можат да бидат ослободени од Дар ал-Реј само под надзор на машки член на семејството. Доколку ниту еден од машките роднини не е подготвен или достапен, властите ги префрлаат во слични институции од кои исто така не можат да бидат ослободени без машки старател.Податоците за овие институции ретко се објавуваат. Во 2016 година, 233 девојки и жени биле затворени во седум институции низ кралството. Во 2018 година, властите објавија планови за изнајмување на уште пет простори за зголемување на капацитетот, делумно поради тоа што жените ги прекршија сообраќајните правила откако им беше дозволено да возат, објавува „Дејли меил“.



