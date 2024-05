ДЕВОЈЧЕ ПРАВИ РЕМЕК ДЕЛО ОД СЕ ШТО ЌЕ ДОПРЕ: „Ова е НАЈСКАПАТА банана ВО СВЕТОТ“, нејзините дела ГИ ВООДУШЕВУВААТ СИТЕ, еве зошто

0 SHARES Сподели Твитни

На многу родители им е добро познато дека на децата им е потребна малку забава, а наместо многу скапи играчки, нивните деца претпочитаат да си играат со правосмукалка или кујнски прибор. Едно девојче од Кина покажа како ја подигна својата игра на следното ниво, создавајќи вистински мали ремек-дела од банани, ориз и семки од сончоглед. View this post on Instagram A post shared by Art promotion (@difficult_artt)Таа многу прецизно го издлаби логото на познатиот бренд „Гучи“ на бананите, па некој во коментарите напиша „најскапите банани на светот!“ За нејзината умешност проценете сами во видеото, а на крајот очекува „плата“ за трудот од нејзиниот татко.

Пронајдете не на следниве мрежи: