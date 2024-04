ДЕВОЈЧЕ СЕ ЖАЛЕЛО НА „ЧУДОВИШТЕ“ ВО СОБАТА, НИКОЈ НЕ Ѝ ПОВЕРУВАЛ: Родителите после неколку недели забележале БИЗАРНО НЕШТО

0 SHARES Сподели Твитни

Упорноста на едно мало дете доведе до неверојатно откритие во семејна куќа стара сто години. Синот на Ешли Масис Клас почнал да се жали дека во собата има чудовиште. Мајката го поврза со типични детски стравови.„Го гледавме цртаниот филм „Чудовишта“, а мојата најстара ќерка малку задоцни со зборувањето, па го поврзав со тоа. Со сопругот и кажавме дека нема чудовишта, се пошегувавме и ја уверувавме дека нема никој во плакарот“, рече таа. Ешли за магазинот „Пипл“.

Меѓутоа, детето почнало да има кошмари и стравови, а Ешли и нејзиниот сопруг по неколку недели забележале како неколку пчели влегуваат во нивното поткровје и веднаш повикале компанија за контрола на штетници .„Ни рекоа дека пчелите носат мед и дека ќе мора да контактираме пчелар“, се сеќава мајката.Пчеларот пристигнал со термална камера за да ја процени ситуацијата, но никој не можел да предвиди што всушност ќе открие . Удрил со чекан во ѕидот во детската соба, а потоа сите останале шокирани.Ја пронајде најголемата кошница што ја видел!„Изгледаше како поток од пчели, а од ѕидот што го удри течеше мед“, вели тој.

Пчеларот ја затворил вратата од собата и ја известил Ешли дека ќе мора да отвори голем дел од ѕидот за поблиску да ја провери ситуацијата.„Тој го отвори ѕидот и рече дека тоа е најголемата кошница што ја видел во неговата кариера . Имаше 50.000 пчели кои преплавија во собата на мојата ќерка“, продолжува Ешли.Првиот ден пчеларот успеал да отстрани 20.000 пчели и парче тешко 50 килограми, а следниот ден отстранил уште 20.000 пчели. Постојано доаѓаат нови пчели, па пчеларот се враќа и очекува да отстрани уште 20.000.„И кажавме на ќерката дека е во право и дека најдовме чудовишта. Ја запознавме со пчелар кого го нарече ловец на чудовишта“, вели мајката.Штетата во куќата надминува 18 илјади евра. Покрај околу 50 илјади пчели, пчеларот пронашол и матица. За среќа, тој успеа да ги премести сите преживеани пчели во кошницата.

