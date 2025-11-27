0 SHARES Сподели Твитни

Тринаесетгодишно девојче во Санкт Петербург ја убило својата мајка, а потоа го запалило станот во обид да го прикрие злосторството , соопшти денес прес-службата на Главниот истражен комитет на Руската Федерација за градот Санкт Петербург.

„За да го прикрие стореното кривично дело, девојката запалила пожар во станот, а потоа излегла на улица. Таа им кажала на присутните органи за спроведување на законот дека непознат маж влегол во станот и ја убил нејзината мајка. Подоцна, таа дала вистинити изјави“, се вели во соопштението, пренесува РИА Новости.

Истрагата утврдила дека ноќта на 26 ноември се случил конфликт помеѓу жена и нејзината 13-годишна ќерка, при што девојчето ѝ нанело повеќе убодни рани на телото и вратот на нејзината мајка.

Жената починала од повредите на самото место, а кривична постапка за убиство е во тек.

The post Девојче (13) ја убило мајка си, а потоа го запалило станот за да го прикрие злосторството: Хорор во Русија appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: