Девојче (14) починало по нелегална операција за зголемување на градите: Таткото ја дознал морничавата вистина дури на погребот

Во Мексико, четиринаесетгодишна тинејџерка почина откако нелегално се подложила на операција за зголемување на градите.Карлос Арелано, таткото на четиринаесетгодишната Палома Никол Арелано Ескобедо, бара истрага за околностите на смртта на неговата ќерка.Тинејџерот починал во болница во Дуранго, Мексико, наводно од компликации од респираторна болест.Сепак, таткото тврди дека вистинската причина била операција за зголемување на градите за која тој не знаел и која била извршена без негова согласност.Тој ја дознал шокантната вистина дури на погребот на неговата ќерка, каде што забележал импланти и лузни.Тој рече дека смртоносната потврда била издадена сомнително брзо, а како причина за смртта била наведена оток на мозокот предизвикан од респираторна болест.„Во смртоносната книга на родените лажно е наведена болеста како причина за смртта со цел да се скрие вистината“, рече растроениот татко, кој поднесе жалба и бара темелна истрага за целиот случај.Крунската обвинителска служба потврди дека го истражува случајот, според „Мирор“.Случајот веќе го истражува Канцеларијата на окружниот обвинител на Дуранго, а претседателката Клаудија Шајнбаум му понуди на семејството директна помош за разјаснување на сите околности на трагедијата.Случајот предизвика огромна дебата во Мексико за медицинската етика и регулирањето на козметичките процедури.Идејата дека четиринаесетгодишно девојче се подложило на таква процедура без знаење на нејзините родители ја шокираше јавноста.

