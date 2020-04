Декласифицирано: Пентагон официјално пушти 3 НЛО ВИДЕА за „расчистување на заблудите“

Повеќе од две години откако излегоа на Интернет, Пентагон официјално објави три кратки клипови од средбите на американските пилоти со, како што ги нарекоа, „неидентификувани воздушни феномени.“ Инфрацрвените видеа, снимени од авионите на американската морнарица во 2004 и 2015 година, покажаа „неидентификувани воздушни феномени“, пошироко познати на пошироката јавност со своето старо име, неидентификуван летечки објект (НЛО). Предметите можат да се видат како минуваат низ небото со екстремно големи брзини. Две од видеата содржат снимки од комуникациите на пилотите, кои се збунети од брзината на непознатиот авион.

Министерството за одбрана соопшти дека се оди со официјално објава „со цел да се расчистат сите заблуди од јавноста за тоа дали снимките што циркулирале биле реални, или дали има повеќе или повеќе видеата“. Овој потег беше повечен, по „темелно прегледување“, кое утврди дека нивното ослободување „не открива чувствителни информации на авијацијата или системи за навигација… и не влијае на какви било последователни истраги за упади во воениот воздушен простор од неидентификувани летачки феномени“, рече портпаролот на Пентагон Сју Гоф.

Министерството за одбрана, Пентагон веќе потврди дека клиповите се автентични, кога портпаролот на морнарицата Џозеф Градиер минатиот септември рече дека навистина ова се „неидентификувани воздушни феномени“. Сепак, тој посочи дека видеата немало овластување да бидат објавени во јавноста.

Пентагон се отвори за пријавување на неидентификуваните воздушни феномени со цел да го дестигматизира проблемот и да ги охрабри пилотите да пријавуваат средби од ваков тип – што испаднаа „доста чести“ – рече Градишир.

Трите видеа на НЛО се појавија на Интернет помеѓу декември 2017 и март 2018 година од страна на компанија ко-основана од Том ДеЛонг, член на панк-групата Блинк-182, која е опседната со наоѓање на знаци на живот кој потекнува надвор од нашата планета. Пентагон водеше класифицирана програма за да ги проучува средбите со НЛО помеѓу 2007 и 2012 година, што ја наметна сега пензионираниот сенатор Хари Рид (Д-Невада).

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u

— Senator Harry Reid (@SenatorReid) April 27, 2020