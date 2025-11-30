Делови од Европа остануваат без вода: Научниците открија дека резервите значително се намалуваат

0 SHARES Сподели Твитни

Огромни количини на водни резерви во Европа се намалуваат, открива нова анализа што користи две децении сателитски податоци, а залихите на слатка вода се намалуваат низ јужна и централна Европа, од Шпанија и Италија до Полска и делови од Велика Британија.

Научници од Универзитетскиот колеџ во Лондон (UCL), во соработка со „Watershed Investigations“ и „Guardian“, анализираа податоци од сателити од периодот 2002-2024 година, кои ги следат промените во гравитационото поле на Земјата.

Бидејќи водата е тешка, промените во подземните води, реките, езерата, влажноста на почвата и глечерите се видливи во сигналот, што им овозможува на сателитите ефикасно да „проценат“ колку вода е складирана.

Наодите откриваат остра нерамнотежа: северниот и северозападниот дел од Европа – особено Скандинавија, делови од Велика Британија и Португалија – стануваат повлажни, додека големи делови од југот и југоистокот, вклучувајќи делови од Велика Британија, Шпанија, Италија, Франција, Швајцарија, Германија, Романија и Украина, се сушат, што би можело да има далекусежни последици.

Поради овој негативен тренд, земјоделството и екосистемите што зависат од водата ќе бидат најпогодени, а како резултат на тоа, ќе биде загрозена и безбедноста на храната.

Агенцијата за заштита на животната средина веќе ја предупреди Англија да се подготви за суша што ќе трае до 2026 година, освен ако нема значителни врнежи од дожд во текот на есента и зимата.

