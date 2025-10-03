Делот од телото од кој жените најмногу се срамат, а мажите – го обожаваат

0 SHARES Сподели Твитни

Спротивно на популарното (женско) мислење, делот од телото што жените често го кријат поради несигурност е токму она што мажите навистина го сакаат.

Позната странска веб-страница за фитнес спроведе анкета за атрактивните физички црти на двата пола, а резултатите доведоа до интересен заклучок.

Еден дел од телото за кој жените често се чувствуваат несигурно и го кријат, мажите го навеле како посакувана женска физичка црта. Тоа е стомакот.

Дури и мажите кои сакаат мускулести и атлетски жени изјавиле дека стомакот е секси и повеќе сакаат да го видат на жена отколку на извајани стомачни мускули.

Кога станува збор за лицето, 87 проценти од мажите рекле дека прво ги забележуваат очите, а потоа усните. Повеќето машки испитаници потврдиле дека претпочитаат просечно женско тело, а атлетското женско тело е приоритет само за три проценти од анкетираните мажи.

2.000 испитаници учествувале во анкета на друга веб-страница за фитнес. 48 проценти од нив рекле дека сакаат жени со облини, 22 проценти жени со просечно тело, а останатите мажи нагласиле витка и мускулеста фигура.

А какво машко тело е најпривлечно за жените? Иако не кријат дека сакаат да гледаат во извајани тела, во повеќето студии жените потврдија дека ги сметаат просечните за најпривлечни.

Не им пречи малку повисокиот процент на телесни масти, а многу жени го претпочитаат овој тип на тело пред јасно дефинираните мускули. Повеќето ги сакаат мажите со поголеми гради и широки рамена и признаваат дека секогаш прво го забележуваат овој дел од телото кај мажот.

