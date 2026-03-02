0 SHARES Сподели Твитни

Иако постигна кариера со која малкумина можат да се пофалат во текот надецениите, Мадона признава дека има една професионална одлука за која сè уште чувствува жалење.

Едно време, кога беше гостинка во шоуто на Џими Фалон, таа откри дека одбила понуда да се појави во култниот филм „Матрикс“.

„Можеш ли да веруваш?“, рече Мадона, додавајќи:

„ Тоа е еден од најдобрите филмови некогаш направени. Еден мал, мал дел од мене жали за тој еден момент во мојот живот.“

Филмот од 1999 година, кој го следи хакерот Нео ( Кијану Ривс ) во неговата борба против системот на лажна реалност, стана глобален феномен и заработи стотици милиони долари низ целиот свет, со бројни награди и критички пофалби.

Мадона, исто така, изјави дека е во трка за уште две големи филмски улоги, Жената-Мачка во филмот „Бетмен се враќа“ и главната улога во „Шоугерлс“ . Сепак, тој смета дека само една пропуштена можност била грешка.

„Ги гледав двата филма и жалам што го одбив „Жената-Мачка“. Беше доста моќен“, призна добитничката на Греми, додавајќи:

„Шоугерлс? Не.“

The post „Дел од мене се кае за тоа“ Мадона откри за кој потег се кае „Жал ми е…“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: