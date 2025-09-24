Деми Мур во светки „од глава до пети“ донесе доза гламур на Неделата на модата во Милано

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Деми Мур се појави на Неделата на модата во Милано облечена во фустан украсен со светки и реси, внесувајќи холивудски гламур на настанот.

Таа го комплетираше изгледот со фризура со кадрици, едноставна шминка и накит. Позираше за фотографите во добро расположение. Со оваа креација, актерката докажа зошто е една од најдобро облечените познати жени.

Модниот бренд Гучи започна нова ера под водство на креативниот директор Демна. Филмот „The Tiger“ беше прикажан по повод оваа пригода, а и Мур беше присутна. Демна ја нарече дебитантската колекција „беспрекорно секси, екстравагантна и смела“.

Покрај Мур, на Неделата на модата во Милано пристигнаа и бројни други ѕвезди, меѓу кои Серена Вилијамс, Ана Винтур, Гвинет Палтроу и Лајла Мос.

Неделата на модата во Милано трае до 29 септември. Ќе бидат прикажани 54 ревии и четири онлајн ревии. Овој престижен моден настан ќе заврши со прославата на 50-годишнината од брендот Џорџо Армани. Во исто време, ќе се оддаде почит на овој легендарен дизајнер, кој почина на почетокот на овој месец на 91-годишна возраст.

