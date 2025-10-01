Деми Мур ги засени сите ѕвезди: Фустанот што го остави Милано без здив(ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Деми Мур блесна како централна фигура на ревијата на Гучи за време на престижната Недела на модата во Милано.

Недолго откако заврши модната манифестација во Њујорк, најновите трендови пристигнаа во Европа, поточно во Милано, каде што започна Неделата на модата.

Вечерта беше гламурозна, а меѓу многуте ѕвезди што присуствуваа, се издвои актерката

Деми Мур .

На овој настан, Деми Мур повторно го покажа својот беспрекорен стил. Таа блесна во елегантен златен фустан, богат со рачно изработени детали, кој веднаш ги привлече сите погледи и предизвика восхит кај присутните.

Иако фустанот има едноставен крој, изобилството од светки и монистра дава впечаток дека буквално сјае, а Деми го носеше со грациозност и самодоверба.

Долгиот фустан што нежно се спушта до подот ја истакнува витката фигура на актерката, и иако изгледа како целосно затворен, има дискретен отвор на задната страна што му дава софистициран допир без да ја изгуби елеганцијата.

Модните експерти особено ги забележаа чевлите што совршено се вклопуваа со тонот и деталите на фустанот , внимателно одбрани за да го комплетираат целиот изглед.

Холивудската ѕвезда го задржа својот препознатлив стил – долга, лабава коса во нежни бранови и минимален накит, така што фустанот ќе биде во центарот на вниманието.

Уште еднаш, таа покажа дека може да комбинира современа мода со класична елеганција.

