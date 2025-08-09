Демографската катастрофа во Јапонија продолжува: Минатата година изгуби 900.000 жители

0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за внатрешни работи и комуникации на Јапонија неодамна објави податоци за демографските услови во земјата, според кои земјата изгубила 900.000 жители во изминатата година.Брзото намалување на населението во Јапонија не покажува знаци на забавување, при што населението се намали за повеќе од 900.000 минатата година, што е најголемиот годишен пад досега, според владини податоци.Податоците, објавени во среда од Министерството за внатрешни работи и комуникации, покажаа дека бројот на јапонски државјани се намалил за 908.574 во 2024 година.Од врвот од 126,6 милиони во 2009 година, населението се намалува 16 години по ред, предизвикано од различни фактори, вклучувајќи економски проблеми и длабоко вкоренети родови норми.Со оглед на тоа што бројот на јапонски граѓани ќе продолжи нагло да се намалува во наредните децении, земјата ќе го почувствува ударот врз своите пензиски и здравствени системи, како и врз другата социјална инфраструктура што е тешко да се одржи со намалена работна сила.Владата се обидува да се бори против ова опаѓање повеќе од една деценија, а напорите се забрзаа во последниве години бидејќи стана очигледен целосниот обем на кризата – правејќи сè, од нудење субвенции за мајчинство и домување до охрабрување на татковците да земат татковско отсуство.Пропорцијата на постари лица е превисока, дури 30 проценти од вкупното население, додека пропорцијата на помлади возрасни лица, оние во плодна и работоспособна возраст, постојано се намалува.Минатата година беше црн рекорд во таа смисла, со само 687.689 родени бебиња, најмал број од 1968 година, додека бројот на смртни случаи, од 1,6 милиони, беше највисок досега регистриран.

