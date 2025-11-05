Демократите победија во Њујорк, Вирџинија и Њу Џерси и покрај притисоците на Трамп

Демократите победија во три клучни прелиминарни трки во вторникот на првите големи избори откако Доналд Трамп повторно ја презеде функцијата, давајќи ѝ на партијата многу потребен импулс пред среднорочните избори за Конгресот следната година.

Во Њујорк, 34-годишниот демократски социјалист Зохран Мамдани ја освои градоначалничката трка, завршувајќи го метеорскиот и неочекуван подем од малку познат државен претставник до една од највидливите личности во Демократската партија во земјата.

Мамдани ќе стане првиот муслимански градоначалник на најголемиот град во Америка. Тој го победи поранешниот државен гувернер Ендру Куомо (67), кој се кандидираше како независен откако ја изгуби демократската номинација.

И двајцата кандидати носеа политички багаж – Мамдани се соочи со критики поради неговиот идентитет како демократски социјалист и минатите изјави за Израел и полициските сили на Њујорк, додека оставката на Куомо во 2021 година поради обвинувања за сексуално вознемирување продолжи да го оптоварува неговиот обид да се врати во политиката.

Републиканецот Куртис Слива, основач на групата за граѓански патроли „Ангели чувари“, исто така се кандидираше на изборите.

„Секое утро ќе се будам со една цел – да го направам овој град подобар за вас отколку што беше претходниот ден“, рече Мамдани во својот победнички говор, во кој директно му се обрати на американскиот претседател:

„Знам дека гледате – зголемете ја јачината на звукот“, му рече тој на Трамп.

Трамп претходно се закани дека ќе го прекине федералното финансирање од Њујорк ако победи Мамдани и ги повика Евреите од Њујорк да гласаат против него.

„Секој Евреин кој гласа за Зохран Мамдани (…) е глупав човек!!!“ напиша Трамп на својата платформа Truth Social, обвинувајќи го Мамдани дека „ги мрази Евреите“.

Демократите Спанбергер и Шерил ги освоија Вирџинија и Њу Џерси

Демократите Абигејл Спанбергер и Мики Шерил ги освоија трките за гувернер на Вирџинија и Њу Џерси, давајќи им на своите партии убедливи победи.

„Испративме порака до светот дека Вирџинија го избра прагматизмот пред партиската припадност во 2025 година“, рече Спанбергер во својот победнички говор.

Спанбергер, поранешна конгресменка и агент на ЦИА, стана првата жена гувернер на Вирџинија, која ја предводи републиканецот Глен Јангкин во последните четири години – држава каде што Трамп никогаш не победил на претседателски избори. Таа ја победи републиканската кандидатка Винсом Ерл-Сирс, велејќи дека гласачите „го избраа нашиот комонвелт пред хаосот“.

Во Њу Џерси, демократската конгресменка Мики Шерил, умерена политичарка и поранешен воен пилот, го победи републиканскиот бизнисмен и поранешен државен претставник Џек Чиатарели.

Победите како тест за моќта на Трамп

Овие три изборни трки се сметаат за барометар за расположението на американските гласачи и еден вид тест за првите девет месеци од неговиот нов мандат на Трамп.

Резултатите, исто така, покажуваат различни пристапи во рамките на Демократската партија – од прогресивниот модел на Мамдани до умерените Спанбергер и Шерил – што би можеле да ја обликуваат стратегијата на партијата пред среднорочните избори за Конгресот во 2026 година.