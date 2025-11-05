Демократите победија на изборите – Американците ги отфрлаат политиките на Трамп

0 SHARES Сподели Твитни

Гласачите по должината на Источниот брег ѝ донесоа на Демократската партија убедлива победа во вторникот, избирајќи кандидати од целиот идеолошки спектар на партијата, во живописен приказ на незадоволство од американскиот претседател Доналд Трамп речиси една година од неговиот втор мандат.

Во Вирџинија, умерената поранешна конгресменка Абигејл Спанбергер го постигна најсилниот демократски настап во поновата историја на државата, победувајќи лесно.

Во меѓувреме, во Њу Џерси, друга умерена политичарка, конгресменката Мики Шерил, ја раскина коалицијата што Трамп и нејзиниот републикански ривал, поранешниот државен пратеник Џек Чиатарели, ја изградија за да го намалат политичкиот јаз на неодамнешните избори во „Градинската држава“, објави Си-Ен-Ен.

Во Њујорк, победата на демократскиот социјалист Зохран Мамдани е втор пат оваа година тој да го победи поранешниот гувернер Ендру Куомо – прво на прелиминарните избори на демократите, а потоа и на општите избори, каде што Куомо се кандидираше како независен кандидат поддржан од Трамп.

Демократските победи со силни идеолошки разлики нема да направат многу за да ја решат долготрајната внатрешна дебата во партијата за насоката што треба да ја земе, со серија конкурентни прелиминарни избори што се наближуваат, а претседателските прелиминарни избори во 2028 година веќе се на повидок.

Сепак, нивните кампањи имаа некои заеднички точки. Иако нивните решенија се разликуваа, сите кандидати се фокусираа на прашањето за прифатливост. И сите беа жестоки критичари на политиките на Трамп.

„Ова не е само порака до демократите; тоа е порака до целата наша земја. Мислам дека Американците се ужаснати од она што го гледаат од оваа администрација“, изјави конгресменката од Њујорк, Александрија Окасио-Кортез, за ​​Си-Ен-Ен од победничката забава на Мамдани.

Во Калифорнија, гласачите одобрија иницијатива за прераспределба на изборите, чија цел е зголемување на шансите на демократите во битката за контрола на Претставничкиот дом следната година.

И во Пенсилванија, демократските судии на Врховниот суд на државата ги освоија своите гласови за реизбор, дозволувајќи им на демократите да го задржат мнозинството во традиционално бојното поле на високиот суд на државата, каде што правните оспорувања на правилата за гласање се речиси неизбежни .

