Демолирани канцелариите на СНС во Белград, Вучиќ стигна на лице место

Во седмата ноќ од антивладините протести под слоганот „Каде застанавме?“, жандармеријата интервенираше во Белград, потиснувајќи ги демонстрантите откако некои маскирани лица фрлаа камења врз канцелариите на владејачката Српска напредна партија (СНС), пренесува Н1 телевизија.

Кратко потоа, претседателот на Србија, Александар Вучиќ, пристигна пред просториите.

Вучиќ ја повтори својата проценка дека е во тек обид за „обоена револуција“, како што властите ги окарактеризираа антивладините демонстрации во изминатите девет и пол месеци поради смртта на 16 лица при уривањето на бетонска настрешница во Нови Сад.

Вучиќ рече дека обидот за „обоена револуција“ бил организиран и платен однадвор од земјата, додавајќи дека руското Министерство за надворешни работи „правилно заклучило дека ова е обид за обоена револуција“.

Претходно, мала група поддржувачи на владата беа надвор од просториите, скандирајќи „Ацо, Србине“ во поддршка на Вучиќ.

Во Белград протестите се одржуваат на две локации. Прво, беше блокиран кружниот тек кај Општина Нов Белград, каде што се придружија и граѓани на белградската општина Земун. Потоа, демонстрантите тргнаа на протестни прошетки.

Собраните во Нов Белград се упатија кон Бранков мост, кој го поврзува Нов Белград со стариот дел од градот, каде што се наоѓаат државните институции, а потоа свртеа на булеварот Никола Тесла, очигледно враќајќи се на нивната почетна точка.

Студентите и граѓаните на Нови Пазар го блокираа главниот пат што води низ овој град кон Црна Гора во знак на поддршка и солидарност со граѓаните претепани и уапсени за време на протестите во другите градови.

Протести се одржуваат и во Крагуевац, Пожега, Сремска Митровица, Србобран и други градови.

