Денвер Нагетс уште еднаш докажа дека без Никола Јокиќ е само просечен тим во НБА. Претрпеа пораз од Портланд со резултат од 109:128. Изминатата ноќ предизвика внимание Кевин Дурент, кој го надигра водечкиот тим во лигата, Кливленд Кавалирс. Никола Јокиќ не настапува поради повреда на лактот, а Нагетс без него загубија два од последните три натпревари. Дени Авдија беше ѕвезда на вечерта, завршувајќи со 36 поени, осум скока и седум асистенции. Поред него, блеснаа и Шедон Шарп со 23 поени и шест скока, како и Делано Бантон со 19 поени, додека Тумани Камара и Скут Хендерсон постигнаа по 16 поени. За Денвер, Ентони Гордон се истакна со 23 поени, три скока и четири асистенции, а Расел Вестбрук придонесе со 18 поени, четири скока и четири асистенции. Кевин Дурент оствари 42 поени, со 17 погодоци од 29 обиди, и додаде шест скока и осум асистенции. Феникс го победи Кливленд со 123:112. Кавалирс влегоа во низбрек на крајот од сезоната, претрпувајќи трет пораз во последните четири натпревари. Резултати: Вашингтон – Орландо 105:120, Мајами – Хјустон 98:102, Минесота – Њу Орлеанс 134:93, Оклахома – Шарлот 141:106, Сан Антонио – Филаделфија 128:120, Далас – Детроит 123:117, Јута – Бостон 99:121, Феникс – Кливленд 123:112, Портланд – Денвер 128:109, ЛА Клиперс – Мемфис 128:108.

The post Денвер потфрли без Јокиќ, Дурент доминираше против Кливленд appeared first on 365.mk.

