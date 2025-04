0 SHARES Сподели Твитни

Во Водената седмица, како што се нарекува првата недела по Велигден, водениот вторник и водената сабота особено се препознаваат и се одликуваат по својата важност.

Според старото народно верување, вторник се смета за баксузен ден. Но, не овој! Светлиот (или воден) вторник популарно се смета за најдобар вторник во целата календарска година! Старите велат дека ова е ден кој, како Велигден, носи радост и веселба за сите. Исто така, ако на овој ден се роди дете, тоа ќе биде среќно и долговечно.

Затоа во некои села свадбите се прават на овој ден, затоа што времето на христијанската Пасха се смета за посебен благослов, а тој благослов е наменет да се пренесе на новите сопружници и нивното новоосновано семејство.

Според народното верување, на Водениот вторник не е добро да се прави ништо (перење, шиење, поправка и сл.) со машката облека, особено онаа на идните војници.

Старите велат дека денеска е добар ден за посета или патување. Ако планирате да заминете денеска, обичајот налага и вие да си замислите желба. Таа ќе се оствари, а среќата ќе ве придружува на вашето патување.

The post Денес е најсреќниот вторник во годината! appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: