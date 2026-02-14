Денес е Свети Валентин: Датум посветен на љубовта или купување подароци?

0 SHARES Сподели Твитни

Денот на вљубените, се слави низ целиот свет на 14 февруари, а овој датум е исто така посебен период од годината кога паровите ја покажуваат својата посветеност и љубов кон својот партнер преку бројни подароци.

Најчестите подароци за овој состанок се кутии со чоколади, цвеќиња или плишани играчки, заедно со многу љубовни пораки и писма во кои вљубените ги изразуваат своите најдлабоки емоции кон своите партнери.

Денот на вљубените е именуван по Свети Валентин, а постојат неколку теории за тоа кој всушност бил тој.

Најпопуларната теорија е дека тој бил свештеник од Рим, кој живеел во третиот век од н.е. Во овој период, царот Клавдиј II и неговата војска учествувале во многу битки, но тој верувал дека Римјаните кои биле во брак биле полоши војници од оние кои не биле во брак. Тој исто така верувал дека оженетите војници не сакале да одат во војна и да ги остават своите жени и деца зад себе.

После тоа, тој одлучил да ги забрани браковите. Свештеникот Валентин го сметал ова за бесмислено и договарал бракови во тајност. Меѓутоа, кога царот Клавдиј II дознал, го казнил свештеникот со затвор, а потоа и со смрт. Исто така, според легендата, тој се заљубил во ќерката на затворскиот чувар, а кога бил однесен на погубување на 14 февруари, ѝ испратил љубовно писмо потпишано со зборовите: „од твојот Валентин“.

Покрај тоа, постои и теорија дека Свети Валентин бил убиен затоа што се обидел да им помогне на верниците кои биле лошо третирани за време на владеењето на овој император.

Прославата на Денот на вљубените е стара традиција.

Денот на вљубените е стара традиција за која се смета дека потекнува од римски фестивал. Римјаните имале фестивал наречен „Луперкалија“ во средината на февруари, кој го означувал почетокот на нивната пролет, а настанот се славел на различни начини.

Црквата подоцна сакала да го претвори овој фестивал во христијанска прослава и одлучила да го користи за одбележување на Свети Валентин. Луѓето постепено почнале да го користат името Свети Валентин за да ги изразат своите чувства кон оние што ги сакале.

Сепак, вистинското потекло на овој празник е делумно нејасно, бидејќи Денот на вљубените почнал да се слави како ден на романсата дури во 14 век. Формалните пораки се појавиле во 1500-тите, а до 1700-тите почнале да се користат комерцијално печатени честитки.

Симболот на Денот на вљубените е и древниот римски бог на љубовта, Купидон, кој често е прикажан како држи лак и стрела, бидејќи се верува дека оној кој е погоден од магична стрела веднаш се заљубува.

