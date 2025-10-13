Денешните собири се доказ за тоа колку голем беше Халид: 150 градови од Сараево до Сиднеј му пееја

0 SHARES Сподели Твитни

Халид Бешлиќ важел за најголем пејач на народна музика во Босна и Херцеговина, и така бил третиран по неговата смрт. Во негова чест, денес се организирани низа собири во повеќе од 150 градови низ целиот свет.Почнувајќи од неговото Сараево – каде што повеќе од 20.000 луѓе се собраа пред Вечниот пламен и едногласно ги пееја хитовите на Халид, тешко е да се најде место во Босна и Херцеговина кое денес не му оддало почит.Се започна точно напладне во родната Кнежина на Халид, а во 17 часот. Следеа собири во Тузла, Зеница, Горажде, Бања Лука, Бјелина, Приједор, Сански Мост, Високо, Орашје, Бихаќ и многу други места кај нас. View this post on Instagram A post shared by Klix.ba (@klixba)На митинг во Сараево, синот на Бешлиќ, Дино, им се заблагодари на „Сараево, но и на целиот свет“ за ваквото испраќање на неговиот татко, и навистина градови од целиот свет „одговорија“ на повикот на Енис Бешлагиќ да му го дадат на легендарниот пејач испраќањето што го заслужува.Во 17 часот во регионот беа испеани „Романија“, „Миљачка“, „У мени јесен је“, „Памтит ќу те“, како и еден куп негови хитови кои сите ги знаат од збор до збор. View this post on Instagram A post shared by KAFANSKI FAKULTET (@kafanski__fakultet)Белград во солзи ја пееше познатата „Београѓанка“, во Загреб толпата едногласно ја пееше „Чардак“, а Љубљана ја пееше и Халида во арената Стожица. Во Подгорица пуштени се бели балони за Халида.Илјадници луѓе се собраа за Халид во Виена, а тој пееше и во Грац, Цирих, Минхен, Дортмунд, Берлин, Париз и Луксембург.Далечните Сиднеј и Мелбурн ја започнаа својата песна и збогум на легендата малку порано од другите, а снимките споделени на интернет ја покажуваат толпата во Сиднеј како ја пее „Прв бакнеж“.Сите овие собири, повеќе од 150 од нив, сведочат за големината на човекот што нè напушти, а особено е значајно што, заедно со песните по кои никогаш нема да биде заборавен, сите зборуваат за неговата добрина и човечност.Постојат безброј анегдоти и приказни од оние кои ги споделуваат своите искуства со Халид и како тој им помогнал – без разлика дали финансиски, со совети или песна, и сите тие сведочат за тоа колку добар човек бил, пред сè.„Биди како Халид“ е порака што се шири на социјалните мрежи во последните денови, а како што рече Адемир Кеновиќ на неговото збогување во Сараево: „Чудото што нè зближува овде со таква сила е добриот човек, добриот човек Халид. Халид не може да исчезне. Тој е пример за тоа какви треба да бидеме и како светот може да се подобри со ширината на добрината на Халид“.

