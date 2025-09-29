Денис Родман открива: „Путин сакаше да организира раскошни забави, секогаш имаше по 15, 20 девојки“

Иако остави трага во спортот како машина за скокови и дефанзивен играч кој можеше да им се протне под кожа дури и на најголемите легенди во играта, без разлика дали стануваше збор за Мајкл Џордан, Карл Мелоун или Лари Берд, Денис Родман продолжи да ги освојува насловните страници долго по завршувањето на неговата кошаркарска кариера, првенствено поради луѓето што ги нарекуваше пријатели.

Во едно интервју, тој се потсети на моментите што ги сподели со контроверзната светска фигура, откривајќи ја порелаксираната и поавантуристичка страна на човекот од кого многумина во политичкиот свет се плашат и го почитуваат, објавува Basketball Network.

Познат по забавите

Самата помисла на Владимир Путин, претседателот на Русија, обично евоцира слики од строг, авторитарен лидер кој не е љубител на друштвени собири или неформални разговори. Сепак, Родман открил дека зад затворени врати, Путин всушност сака да организира раскошни, забавни забави.

„Црвот“, како што е наречен Родман, се присетил на посетата на Русија каде што бил целосно изненаден од раскошот на една забава на која присуствувал.

„Направив нешто во Русија со Путин. Путин е луд, тој е страшен“, рече Родман, продолжувајќи:

„Слушајте, бев со него, имаше, како, 15, 20 е*ени девојки со него, модели, нели? А Путин имаше ова Ламборџини што нè однесе до хотелот. Ова е вистинска приказна, момци“, продолжи тој.

„Одам на оваа модна ревија. Боже, сите овие девојки само седат таму, прекрасни е*ени руски модели. О, боже, по ѓаволите. Mислев дека е е*ена конвенција на мафијата.“

Покрај прекрасниот поглед, Родман сподели дека забавата била исполнета со неверојатна музика, со бројни бендови кои долетале за да создадат совршена атмосфера за прославата.

„Вилиџ Пипл свиреа, сите други бендови. Ги донесоа сите други бендови од Америка за да свират на оваа проклета забава“, сподели Родман.

„Се забавував одлично со него два дена. Ме покани таму и беше кул со мене. Проклетство, беше кул со мене таму.“