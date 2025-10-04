Денков од „Промените продолжуваат“: Поплавите се резултат на непочитување на правилата – каде и како да се гради

Сега на сите им е јасно дека поплавите што ги видовме во 2023 година, и она што се случи вчера и завчера, се резултат на непочитување на правилата – каде да се гради, како да се гради, изјави пратеникот Николај Денков, член на Извршниот совет на „Промените продолжуваат“ (ПП).

-Резултатот од непочитувањето на правилата не е апстрактен, не е само корупција и „фрлени“ пари, резултатот е загинати луѓе, смета Денков.

Реакцијата на пратеникот Денков доаѓа по катастрофалните поплави што зафатија делови од југоисточна Бугарија и брегот на Црното Море, во кои се загубени три животи и стотици лица се принудени да се евакуираат од своите домови.

Најпогодено од поплавите е крајбрежното одморалиште Елените.

Делови од крајбрежниот регион се тешко оштетени, а пороите однесоа автомобили и приколки во морето и поплавија куќи, хотели и кампови.

Бугарските власти прогласија вонредна состојба во неколку градови по должината на брегот на Црното Море, а јавниот превоз е во прекин поради поплавени патишта.

Пратеникот направи аналогија со изградбата на патиштата, истакнувајќи дека кога тоа се прави лошо и со лош квалитет на коловозот, резултатот е повторно човечки жртви.

-И конечно мора да ги отвориме очите и да разбереме дека сè додека ова продолжува, луѓето ќе гинат, а оние што зависат од тоа ќе се однесуваат лудо и ќе ги затвораат другите што ја кажуваат вистината. Ние ќе ја кажеме вистината, дури и ако нè затворат нас, истакна Денков.

Претседателот на ПП, Асен Василев, нагласи дека во 2023 година биле издвоени средства за чистење на речните корита, но две години подоцна повторно се случуваат поплави.

-Поентата е дека кога овие пари се даваат за решавање на проблем, тој мора да се реши правилно, а за тоа е потребно сите институции да работат, истакна Василев.