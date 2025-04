Денови на македонски кореографи во Националната опера и балет

0 SHARES Сподели Твитни

Националната опера и балет е домаќин на „Денови на македонски кореографи“ од 22 до 25 април на Малата сцена, каде што ќе бидат претставени пет продукции и организирана една изложба. Првиот ден, на 22 април, ќе почне со два дела: „Мокументари“ на Андријана Данчевска и „Ехо на баронот“ од Дејан Битровски. Во втората вечер, посетителите ќе имаат можност да ја видат претставата „Болеро“ од Саша Ефтимова, заедно со изложбата „Вечни тела“ од Искра Шукорова во фоајето на Националната опера и балет. Третиот ден, 24 април, на публиката ќе ѝ биде презентирана претставата „Д како Дездемона“, која е дело на кореографката Рисима Рисимкин. На завршната вечер, 25 април, ќе се одржи завршната претстава наречена „Патување“, создадена од турскиот кореограф Чан Арслан. Оваа продукција се подготвуваше во НОБ со учество на македонски балетски уметници, а своето деби го имаше во Анкара пред околу една недела.

