Денес е 8 март, Меѓународен ден на жената . Како сè започнува.

На 8 март 1908 година, на улиците на Менхетен се одржа демонстрација на гневни жени, главно работнички, кои бараа повисоки плати, подобри услови за работа и воведување на правото на глас на жените.

Две години подоцна, во 1910 година, на Меѓународната конференција на жени социјалистки во Копенхаген, беше предложено Денот на жената да се слави како Меѓународен ден на солидарност со работничките во нивната борба за нивните права. Меѓу иницијаторите беше Клара Цеткин, лидерка на германската левица. На конференцијата присуствуваа 100 жени од 17 земји.

Првиот Меѓународен ден на жената се одржа на 19 март 1911 година во Германија, Австрија, Данска и многу други европски земји – по предлог на германските жени (во 1848 година, на 19 март, прускиот крал ветил дека ќе им даде право на глас на жените и, се разбира, излажал). На демонстрациите учествувале повеќе од 30 илјади луѓе. За овој настан пишувала и Александра Колонтај, која, патем, е творец на една од првите книги за Меѓународниот ден на жената. Така, до почетокот на Првата светска војна, во Европа на 8 март се одржувале женски демонстрации и маршеви.

Во патријархалната Британија , доминантните мажи не го признавале празникот долго време, а тој почнал да се слави секоја година дури по Втората светска војна.

До 1916 година, Соединетите Американски Држави исто така не го признаваа статусот на меѓународен празник на овој датум. Се славеше нередовно, а до крајот на 1930-тите беше речиси заборавен. Ова е сосема разбирливо, бидејќи во нашата „сакана“ „цивилизирана“ Америка, жените добија еднакви права на глас со мажите дури во 1920 година, подоцна од Русија, 18 години подоцна од Уругвај и 5 години подоцна од Виетнам.

Официјално на државно ниво, 8 март се слави само во Кина и поранешниот СССР, и тоа е разбирливо… Но, кон крајот на 1960-тите, со бранот студентски востанија, протестите на младите, „моќта на цвеќето“ и оживувањето на феминистичкото движење, со неговиот невиден практичен и теоретски обем и скандалозен радикализам, празникот беше оживеан. 8 март се оживува во Европа со неговиот вистински слоган – меѓународната борба за правата на жените. Овој ден веќе почнува да се слави во повеќето западни земји, а во 1975 година беше вклучен во списокот на празници официјално признати од ООН.

Трендот потекнува од поранешниот Советски Сојуз, кој го вовел низ целиот Источен блок.

Во Македонија и сите баллкански држави , овој празник се празниува како ден на мајката, никогаш како ден за протест и за правата на жените, на тој ден се купуваат подароци и на младите и на возрасните жени, иако тренд е во последните години празникот да се врати ан својата суштина а тоа е борба за правата на жените без дискриминација.

