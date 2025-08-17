Ден Тана ги љубеше најубавите жени во Холивуд и имаше две ќерки со уметникот

0 SHARES Сподели Твитни

Добривоје Танасијевиќ, попознат како Ден Тана, почина на 90-годишна возраст. Ден Тана се бореше со тешка болест, по што почина во приватна болница.Ден Тана, успешен американски бизнисмен од српско потекло, имал живот како да е лик во еден од највозбудливите американски филмови. Ден Тана, успешен американски бизнисмен од српско потекло, имаше интересна филмска кариера.Неговиот брак со уметницата Андреа, со која има две ќерки, беше дел од неговата животна приказна.На 71-годишна возраст, тој се оженил со Билјана, организирајќи специфични церемонии кои ги почитуваат различните култури, пишува Glossy.Велат дека Добривоје Танасијевиќ бакнал многу филмски убавици, а по безброј огнени холивудски ноќи, една му го освоила срцето и се оженил со неа. Иако бракот со убавата Андреа не траел, познатиот Србин со холивудска адреса е повеќе од горд на фактот што тој и уметникот имале две ќерки, Габриела и Катерина. Дан Тана се ожени по втор пат на 71-годишна возраст, со убавата Билјана, која е 34 години помлада од него.„Иако сум 34 години постар од неа, верувајте ми, таа не може да го следи моето темпо. Прво ја запознав и се заљубив во нејзината мајка, а потоа на крајот се оженив со неа. Штом видов колку е прекрасна нејзината мајка, знаев дека Билјана ќе биде одлична сопруга. Кога се венчавме, имавме две венчавки. Првата беше пред матичар во хотел во Раковица, а потоа имавме будистичка венчавка бидејќи таа е будистка. Иако не ги делиме истите религиозни верувања, сакав да ја почитувам. Планирам да се венчам во црква кога ќе прославиме десет години брак, бидејќи сè уште не сме ја имале таа церемонија“, вели Ден Тана.„Мојот дух е младешки затоа што редовно вежбам, не спијам повеќе од шест часа, многу одам и читам, не си дозволувам да остарам! Не се чувствував подобро ни кога имав 25 години! Сега, кога имам седумдесет и осум години, ментално и физички сум одличен, единственото нешто е што имам помалку грижи и повеќе пари. Секогаш сум опкружен со млади и убави луѓе и најмногу се дружам со нив, додека кога бев помлад поминував време со луѓе постари од мене. Таа рамнотежа е тајната“, рече тој претходно. Пријатели со холивудски ѕвезди „Го гледам Џејмс Вудс речиси секој ден, а играме голф неколку пати неделно. Тој се заканува дека еден ден ќе дојде во Србија, и верувам дека тоа ќе се случи наскоро. Рик Хилтон, таткото на Парис Хилтон, е исто така еден од моите добри пријатели. Сакаме да се среќаваме, да јадеме, да пиеме и да се шегуваме. Кога сум во Лондон, ги имам Ралф Фајнс и Мајкл Кејн во близина, но не ги гледам толку често, бидејќи не се занимаваат со спорт“, изјави претходно Ден Тана за домашните медиуми.

