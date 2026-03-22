Депресивни епизоди, желба за храна… Како да препознаете кога доаѓа мигрена

МИГРЕНИТЕ се многу повеќе од само главоболки; тие се комплексна невролошка состојба која ги погодува милиони луѓе. Според Центрите за контрола и превенција на болести, околу 15% од возрасните во Соединетите Американски Држави пријавиле дека имале мигрена или силна главоболка во последните три месеци. И покрај фактот дека повеќе од 36 милиони Американци страдаат од мигрена, само еден од тројца заболени разговараат за тоа со својот лекар.

Мигренските напади, кои често започнуваат во детството или раната зрелост, можат да се појават во четири фази: продром, аура, фаза на главоболка и постдром. Сепак, важно е да се напомене дека не секој поминува низ секоја од нив, според здравствениот систем на клиниката Мајо . Разбирањето на овие фази е клучно бидејќи раните симптоми можат да послужат како предупредувачки знаци и да сигнализираат за потреба од навремено лекување. Раното препознавање на нападите може дури и да спречи развој на потешки симптоми. Времето помеѓу нападите се нарекува интериктална фаза.

Продром: Рани предупредувачки знаци

Првата фаза на мигрена, позната како продромска или претчувствителна фаза, може да започне неколку часа или дури и денови пред самата главоболка. Иако повеќето луѓе со мигрена доживуваат продром, таа не мора да се јавува пред секој напад.

Симптомите можат да бидат суптилни и вклучуваат прекумерно прозевање без чувство на замор, болка и вкочанетост во вратот, зголемена чувствителност на светлина, звук и мириси, замор, тешкотии при концентрирање, желба за храна, често мокрење и промени во расположението како што е раздразливост. Интересно е што лицето во продромалната фаза можеби дури и не е свесно за промените, но луѓето околу него може да ги забележат.

Во оваа фаза симптомите често се погрешно протолкувани како предизвикувачи на напад, објаснува порталот „Повторно мигрена“ . На пример, чувствителноста на светлина може да го наведе лицето да верува дека силните светла се предизвикувач, кога всушност тоа е симптом на напад што веќе започнал.

Слично на тоа, чоколадото често се смета за предизвикувач, но истражувањата сугерираат дека всушност станува збор за желба за храна што се јавува како продромален симптом. Разликувањето на симптомите од вистинските предизвикувачи е клучно за подобро справување со мигрените.

Сепак, една проспективна студија за дневници не пронајде докази дека промените во расположението, како што се депресивните симптоми, се сигурен ран предупредувачки знак за претстоен напад на мигрена, според истражување објавено на ScienceDirect.

Препознавањето на продромалните симптоми дава можност да се запре нападот пред да ескалира. Раното земање лекови, избегнувањето на други предизвикувачи и практикувањето техники за релаксација можат значително да ја намалат сериозноста на главоболката или дури и да ја спречат.

Аура: Визуелни и сензорни нарушувања

Според Американската фондација за мигрена , до една третина од луѓето со мигрена доживуваат аура како посебна фаза од нивниот напад. Аурата се состои од реверзибилни невролошки симптоми кои обично се јавуваат пред или за време на главоболката. Симптомите се развиваат постепено во текот на неколку минути и обично траат од 20 до 60 минути.

Примерите вклучуваат визуелни феномени како што се блесоци на светлина, геометриски форми или слепи точки, но исто така и чувство на пецкање во раката или ногата, слабост на едната страна од телото, тешкотии при зборување или проблеми со слухот. Аурата не може секогаш да биде придружена со главоболка, но обично служи како јасно предупредување за нејзиното доаѓање.

Фаза на главоболка: Врв на нападот

Фазата на главоболка се карактеризира со болка која најчесто е пулсирачка и обично се јавува на едната страна од главата, иако може да се прошири и на двете. Доколку не се лекува, оваа фаза може да трае од четири часа до 72 часа.

Болката се движи од блага до исцрпувачка, а е придружена и со други симптоми како што се гадење, повраќање и екстремна чувствителност на светлина, звук, мириси и допир. Во оваа фаза, дури и нормалните активности како што се движење или изложеност на светлина можат значително да ја влошат состојбата.

Претходно споменатата проспективна студија покажа дека пациентите пријавиле зголемени депресивни симптоми за време на фазата на главоболка, за разлика од продромалната фаза. Студијата, во која учествувале 487 учесници, ја истакнува важноста на препознавањето на акутните промени во расположението за време на самиот напад на мигрена.

Постдром: „Мамурлак од мигрена“

Откако ќе помине главоболката, доаѓа последна фаза позната како постдром или „мамурлак од мигрена“, која ја доживуваат околу 80% од луѓето со мигрена. Оваа состојба може да трае до еден ден, а симптомите вклучуваат чувство на исцрпеност, конфузија, болки во телото, вртоглавица, тешкотии при концентрирање и чувствителност на светлина.

Некои луѓе го опишуваат чувството како да се „исплакнати“, додека други може дури и да доживеат блага еуфорија. Иако главоболката престанала, телото сè уште се опоравува од нападот, па затоа се препорачува одмор, хидратација и избегнување на стрес.

Разбирањето на вашиот модел на мигрена е клучен чекор кон ефикасен третман. Водењето дневник за главоболка може да ви помогне да ги идентификувате вашите симптоми и фазите низ кои минувате. Ако редовно доживувате мигрена, водете евиденција за вашите напади и како сте ги третирале. Потоа, закажете состанок со вашиот лекар за да разговарате за вашите главоболки, бидејќи мигрените се состојба која често е недоволно дијагностицирана и недоволно лекувана.

