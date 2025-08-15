,,Депресија, анксиозност, алкохолизам и лекување во центри за рехабилитација” – Кој е Бен Афлек? (фото/видео) 

0 SHARES Сподели Твитни

Бенџамин Геза Афлек-Болдт, роден на 15 август 1972 година во Беркли, Калифорнија, е американски актер, режисер, сценарист и продуцент. Во текот на својата кариера, тој остварил голем број значајни филмски улоги и авторски проекти, освојувајќи два Оскари и три Златни глобуси.Детството и семејствотоАфлек пораснал во Кембриџ, Масачусетс, откако семејството се преселило од Калифорнија кога имал две години. Неговата мајка, Кристин Ан Болдт, работела како наставничка во јавно училиште, додека неговиот татко, Тимоти Бајерс Афлек, работел на различни работни места додека се обидувал да си создаде име како драматург, но со години се борел со алкохолизам. Неговите родители се развеле кога Бен имал 11 години.Неговото детство било обележано со уметничка средина; имало многу уметници, режисери и актери во соседството и меѓу семејните пријатели. Таму го запознал Мет Дејмон, со кого подоцна ќе има една од најпознатите соработки во Холивуд.Рана работа и пробив во ХоливудАфлек ја започна својата кариера како дете, појавувајќи се во едукативни емисии и ТВ филмови. Кон крајот на 1980-тите, тој глумеше во тинејџерски филмови, а доби поголемо внимание во 1993 година со неговата улога во филмот „Зашеметени и збунети“ на Ричард Линклејтер.Вистинскиот пробив се случи во 1997 година со филмот „Добриот Вил Хантинг“, кој го напиша заедно со Мет Дејмон. Филмот стана критички и комерцијален успех, а Афлек и Дејмон ја освоија наградата „Оскар“ за најдобро оригинално сценарио.

Филмска кариера и клучни проектиПо успехот на „Добриот Вил Хантинг“, Афлек глумеше во серија големи холивудски продукции, вклучувајќи акциони и романтични филмови: „Армагедон“ (1998), „Вљубениот Шекспир“ (1998), „Перл Харбор“ (2001) и „Збирот на сите стравови“ (2002).Кон крајот на 2000-тите, тој се сврте кон режијата и постигна успех како режисер. Неговото режисерско деби, „Исчезнато бебе исчезне“ (2007), беше критички пофалено. По него следеше криминалистичкиот филм „Градот“ (2010), кој беше комерцијално успешен и освои награди.Неговиот најголем режисерски успех дојде со политичкиот трилер „Арго“ (2012), во кој исто така глумеше. Филмот ја освои наградата „Оскар“ за најдобар филм, а на Афлек му донесе „Златен глобус“ и награда од Американската здружение на режисери за најдобар режисер.

Тој исто така глумеше во познатиот трилер „Исчезнатата девојка“ (2014) и ја презеде улогата на Бетмен во филмовите „Бетмен против Супермен: Зора на правдата“ (2016), „Лига на правдата“ (2017) и „Флеш“ (2023).Во текот на својата кариера, Бен Афлек освои два Оскари (за сценарио за Добриот Вил Хантинг и за најдобар филм за Арго), три Златни глобуси, две награди БАФТА и голем број други награди од филмската индустрија.Приватен живот и филантропијаАфлек беше во брак со актерката Џенифер Гарнер од 2005 до 2018 година, со која има три деца. Од 2022 до 2025 година беше во брак со Џенифер Лопез, со која се забавуваше на почетокот на 2000-тите.Афлек јавно зборуваше за своите борби со депресија, анксиозност и алкохолизам, и неколку пати беше лекуван во центри за рехабилитација. Афлек е коосновач на Иницијативата за Источен Конго, која ги поддржува локалните заедници и иницијативи во Демократска Република Конго. Тој, исто така, води кампања за борба против сиромаштијата, заштита на децата и обезбедување хуманитарна помош.

