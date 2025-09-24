Дерматолозите укажуваат на шест вечерни навики кои не се добри за кожата

0 SHARES Сподели Твитни

Се грижиме за нашата кожа во текот на денот главно со хидратантни креми, серуми и слично. Сепак, не треба да се занемари вечерната и ноќната нега на кожата.

Не го миете лицето

Дерматолозите тврдат дека еден од најголемите гревови против кожата е да си легнете без добро да го измиете лицето.

Дури и ако не се шминкате, треба да го миете лицето секоја вечер. Вашата кожа поминува низ фаза на поправка и обновување во текот на ноќта, а остатоците како прашина, чад и производи за нега на кожата може да ги затнат вашите пори, влошувајќи ги акните.

Спиете премалку

Спиењето помалку од шест часа и дава на вашата кожа помалку време да се поправи. Премалку сон може да доведе до повеќе брчки, пепеллив тен и темни кругови под очите.

Недостатокот на сон може да ги зголеми и воспаленијата и хормоните на стресот, а покрај другите недостатоци за вашиот систем, може да ги влоши кожните состојби како што се акните, пишува The Healthy, а пренесува N1 Zagreb.

Не ги менувате редовно навлаките за перници

Спиењето на иста перница предолго може да ја изложи вашата кожа на некои прилично непријатни работи, како бактерии, ронлива кожа и пот.

Дерматолозите препорачуваат да ја менувате навлаката за перница барем еднаш неделно, почесто ако сте склони кон акни.

Прескокнување на хидратантен крем

Хидратантниот крем им помага на секој тип на кожа, не само на луѓето со сува или стара кожа. Ако имате мрсна кожа или кожа склона кон акни, побарајте комбинација што е направена за вас – некои формулации содржат состојки кои можат да помогнат во борбата против акните и да ја одржат вашата кожа блескава.

Прекумерно чистење

Прекумерното чистење на кожата ја загрозува бариерата за влага и микробиомот на природниот заштитен слој на кожата. Кога ќе се исчистат корисните природни бактерии, ние сме поподложни на инфекции, акни и сува кожа.

Спиење на стомак или на страна

Ако спиете на стомак или на страна, нежната кожа на лицето ја набивате на перницата, што го прави повеќе склоно кон брчки поради триењето на навлаката за перница. Помека навлака за перница може да помогне, но освен ако не можете од медицински причини (како бременост), подобро е вашата кожа да се навикне да спие на грб.

Пронајдете не на следниве мрежи: